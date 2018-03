Hiába szálltak el az árak, lassan a Balaton sem látszik majd a sok darutól

Érdekelnek a lakáspiac jövőjét érintő kérdések?

Az elmúlt években drasztikusan emelkedett a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma, 2010-hez képest közel 30 százalékkal több éjszakát töltöttünk a magyar tenger partján 2016-ban, a kereskedelmi szálláshelyeken, de a magánszállások esetében is az érdeklődés élénkülése tapasztalható. Az ide érkezők azonban egyre kevésbé elégednek meg a régi típusú zimmer freiekkel, a kiadott lakásoknak meg kell felelniük a modern követelményeknek. Népszerűnek számítanak a parthoz közel épült apartmanházak.A válság kirobbanása előtt elég sok ilyen épült a Balaton mellett, a nehéz években azonban a fejlesztők leállították a beruházásokat. Most azonban úgy tűnik, hogy ismét felfedezték a magyar tengerben rejlő lehetőségeket, és egyre több apartmanház projektet jelentenek be. Sőt több település esetében a tervezett építések volumene még ezeket a válság előtti szinteket is meghaladja.

A legmenőbb településeken folyik a munka

Lelle Resort

Az áfacsökkentés a tó partján fejlesztéseket tervezőket is kedvezően érintette, 2016-ban a part menti településeken drasztikusan megugrott a kiadott építési engedélyek száma, melyek nagysága magasan túlszárnyalta a korábbi csúcsnak számító 2007-es évet is. Több mint 2000 lakás építését jelentették be. Az áfakulcs változásának hatását jól mutatja, hogy bár a turisztikai számok már 2015-ben is magasan álltak, illetve a gazdasági környezet is javult, a kiadott engedélyek azonban még az 500-at sem érték el, és csak egy évvel később ugrottak meg jelentősen.A jelentős növekedés elsősorban a legnépszerűbb balatoni településeket érinti. Az egyik leglátványosabb növekedést Siófok produkálta, ahol több mint 870 építési engedélyt adtak ki 2016-ban, míg 2013-ban 105-öt, és a válság előtti maximum sem érte el az 570-et. Szintén drasztikus a fejlesztői érdeklődés növekedése Balatonlelle iránt, ahol a válság előtti években 30-40 lakásépítési engedély került kiadásra, 2016-ban azonban már 358 lakás építését tervezték itt. Az OTP Ingatlan Lelle Resort néven valósít meg itt egy 1 hektáros vízparti területen található, 151 lakást tartalmazó beruházást, a Portfolio Ingatlanadatbázis információi szerint. Természetesen a boomból Balatonfüred sem maradhatott ki, ahol 231 volt a kiadott engedélyek száma.De növekedett az építési kedv több más településen is. Balatonszemesen például egy 51 lakásos projekt valósul meg Marina Sétány Penthous néven, de a Balatonhoz közeli Hévízen is aktívak a fejlesztők. Hévíz előnye például, hogy itt egész évben tart akár a szezon, hiszen a termáltó télen is lehetővé teszi a fürdőzést. Az épített lakások száma pedig akár tovább emelkedhet a településen, nemrég jelentették be például az 54 lakásos Lotus Residence építését.

Az árak a Balatonnál is magasak

Az új építésű ingatlanok kínálata jelentősen emelkedik a Balatonnál, ami megkönnyíti a lakásvásárlást tervezők dolgát, ugyanakkor aki lakást szeretne venni a térségben fel kell készülnie arra, hogy bizony mélyen kell a zsebébe nyúlnia egy-egy otthon megszerzéséhez. A Lelle Resort esetében például a 44-90 négyzetméteres lakások 28,5-66,5 millió forint közötti áron vásárolhatóak meg. A projekt esetében a fajlagos átlagár 570 ezer forint, ami túlszárnyalja még a budapesti külső kerületek árait is.Az árak magas szintje azonban nem meglepő a legfelkapottabb balatoni településeken ugyanis a használt lakások árai is közelítik, vagy meg is haladják több pesti kerületét. Az épülő lakóparkok pedig jellemzően kiemelkedő lokációkban valósulnak meg, a vízpart közelsége pedig jelentős prémiumot biztosít a számukra. Nem titok, hogy a fejlesztők sem a helyi lakosságra számítanak vásárlóként, hanem elsősorban a befektetési céllal nézelődőket célozták meg. Ebben segítheti őket, hogy Magyarországon nagy hagyománya van a balatoni ingatlannak, mint befektetési formának, már a rendszerváltás előtt is sokan vásárolták meg itt második lakásukat ilyen céllal.