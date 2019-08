Itt kezdődik az igazi luxus: képeken a legdrágább New York-i otthonok

5. Madison Square Park Tower

Mivel folyamatosan cserélődnek és újabb luxuslakások várnak eladásra, a Curbed rendszeresen listázza az éppen aktuálisan meghirdetett legdrágább new york-i otthonokat. A 25-ös lista legolcsóbbja is 13,2 milliárd forintba kerül, a négyzetméterára 75 ezer dollár, ami átszámolva több mint 21 millió forint. Lássuk hát mitől olyan különleges és drága a lista elején szereplő öt luxuslakás.A városnegyed legmagasabb épületében a 63-65. emeleteken, vagyis összesen három szinten kapott helyet a közel 1400 négyzetméteres penthouse. A teljesen üveggel borított falaknak köszönhetően a bentlakók 360 fokos panorámában gyönyörködhetnek, látva például az Empire State Buildinget, vagy éppen a Hudson folyót. Az ára 77,7 millió dollár, ez körülbelül 22,1 milliárd forintot jelent, vagyis több mint 15 millió forintos négyzetméterárat.

4. Charles Street

A West Villageben található háromszintes tetőteraszos épületről kevés információ van csak a cikkben, azt viszont megtudhatjuk, hogy már legalább 2014 óta árulják a lakást, ami most extrém nagy áremelkedésen ment keresztül. Az új ára ugyanis 80 millió dollár, vagyis 22,7 milliárd forint.

3. 69. utca

Kezdetben még 114 millió dollárért árulták az Upper East Side-on elhelyezkedő kastélyt, mostanra azonban 88 millió dollárra, vagyis 25 milliárd forintra mérséklődött az ára. A tulajdonosa 2005-ben még 20 millió dollárért vásárolta a 19 szobás ingatlant, az értéknövekedéshez részben az is hozzájárult, hogy azóta többek között egy fűtött sósvízi medencét, egy színháztermet, és egy Versailles ihlette étkezőt is kialakítottak benne. A hatszintes kúria 1860 négyzetméteres és tartozik hozzá egy 250 négyzetméteres terasz is.

2. Madison Avenue

Az éppen aktuális hirdetési lista második helyére egy ötemeletes, 1840 négyzetméteres penthouse került fel. A luxuslakás 11 hálószobával, 14 fürdőszobával, több kandallóval, saját tetőtéri medencével és jakuzzival, valamint több mint 320 négyzetméternyi kültéri terasszal rendelkezik. A lakás egyes részein a mennyezet 5-10 méter magasság között váltakozik. Az ára pedig megközelíti a százmilliót, forintra átváltva a 98 millió dolláros ingatlan értéke mintegy 27,8 milliárd forintnak megfelelő összeg, ami 15,1 millió forintos négyzetméterárat jelent.

1. A Woolworth Building csúcsa

Évekig tartott mire 2017-ben kikerült a piacra a Woolworth Building legtetején elhelyezkedő lakás, ami nem mellesleg a legdrágább New York-i lakások listájának első helyére is felkerült a 31 milliárd forintnak megfelelő dolláros árával. A homlokzat felújítása, az ablakok kicserélése és számos más felújítási munkát is végeztek rajta, hogy lakható állapotba kerüljön. A hét emeletet magába foglaló penthosue legalsó szintje körülbelül 210 méter magasan van, és a lakásban nemcsak szobák, hanem egy obszervatórium is helyet kapott.