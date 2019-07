Itt vannak a friss budapesti lakásárak - Nehéz elhinni azt, amit látunk

Egyre több lakás cserél gazdát

Az elmúlt hónapokban feltehetően a babaváró hitel és a kibővített CSOK miatt is kivártak a lakásvásárlók, melynek következtében az ügynökségek becslései szerint csökkent a tranzakciók száma. Ez azonban a KSH mostani jelentésében még nem jelenik meg, így az, hogy a mostani állapot csak egy átmenet, vagy hosszú távon is csökken a vásárlási hajlandóság, a későbbiekben derül majd ki.

Ennyivel nőttek az árak

A KSH - a Portfolio szakmai felvetésére is reagálva - felülvizsgálta a lakások éves áremelkedési ütemét, melynek során a lakáspiaci árak alakulásának megfigyelésében módszertani kiigazítást hajtott végre. A kiigazítás hatására a tiszta árváltozás mértéke 2017-2018-ban magasabb lett a korábban mérteknél. A kiigazítás azonban a korábban közölt teljes árindexek és átlagos árak értékét nem módosította.

2018-ban 164 ezer adásvétel zajlott le a lakáspiacon, 6,5%-kal több, mint 2017-ben. Az egy évvel korábbinál 4,7%-kal több használt lakás cserélt gazdát az év során, míg az eladott új lakások száma közel másfélszeresére emelkedett és meghaladta a 9 ezret.2019 I. negyedévében is tovább emelkedett a piaci forgalom. Az eddig ismertté vált adásvételek száma 7,4%-kal haladta meg az egy évvel korábban, hasonló feldolgozottság mellett összesített adatokat. Az új lakások száma egyharmadával lett magasabb az előző év azonos időszakinál. 2018-ban az eladott lakások 5,6%-a volt új építésű. 2019 I. negyedévében ez az arány 3,3%-ot ért el az egy évvel korábbi 2,7%-kal szemben.

a használt lakások ára az előző negyedévinél 5,0%-kal, a 2018. I. negyedévinél 16%-kal volt magasabb

az új lakások az előző negyedévinél 5,1%-kal, az előző év azonos időszakinál pedig 9,6%-kal kerültek többe

A 2015-höz viszonyított árnövekedés mértéke - a revideált összetétel- hatás figyelembevételével - mindkét részpiacon megközelítette a 60%-ot 2019. I. negyedévben.

Hatalmas ingatlanvagyon cserélt gazdát

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

47 - 100 m2 alapterület Átadás:

2019. dec 37.05 - 85.65 M Ft Ajánlatot kérek

Erősen koncentrált újlakás-piac

CSENGERY PALACE 1077 Budapest, Csengery utca 84 db lakás

39 - 122 m2 alapterület Átadás:

2020 Év vége 47.05 - 190.05 M Ft Ajánlatot kérek

Növekvő területi különbségek a használtlakás-piacon

2018-ban Budapesten a használt lakások átlagosan 29,5 millió forintba kerültek, 5,1 millió forinttal többe, mint 2017-ben. A megyeszékhelyeken ezalatt 2,4 millió forinttal, 15,4 millió forintra nőtt az átlagos lakásár.

BudaPart 1117 Budapest, Kopaszi-gát 5 817 db lakás

29 - 124 m2 alapterület Átadás:

2019 Q3-tól 0 - 0 M Ft Ajánlatot kérek

A használt lakások átlagos négyzetméterára Budapesten 2018-ban 508 ezer forint volt, 21%-kal több, mint egy évvel korábban. 2019 I. negyedévében 15%-os volt a drágulás az előző év azonos időszakához képest. ez egyébként valamivel alacsonyabb érték, mint amit a vezető ingatlanügynökségek, valamint a jelzálogbankok elemzései mutatnak.

A megyeszékhelyeken 2018-ban átlagosan 244 ezer forintot kellett fizetni négyzetméterenként, ami 18%-kal meghaladta az előző évit. 2019. I. negyedévben 16%-kal emelkedtek az árak.

A többi város lakásáraiban tapasztalt növekedés 4,7%-os volt az év első negyedében.

A községek átlagos árszintje kissé el is maradt az előző évitől.

Harsánylejtő Lakópark 1037 Budapest, Csillagánizs utca 1 80 db lakás

54 - 90 m2 alapterület Átadás:

2018. máj 44.3 - 88.1 M Ft Ajánlatot kérek

2019 I. negyedévében a lakásárak emelkedése tovább folytatódott:Közel negyedével emelkedett a lakáspiaci forgalom összértéke 2018-ban a teljes lakáspiaci forgalom összesített értéke 2679 milliárd forint volt, 23%-kal több, mint 2017-ben. Ezen belül az újlakás-piac részesedése a 2015-ig jellemző 4% körüli arányról 2018-ban 9,4%-ra emelkedett.A budapesti lakástranzakciók összértéke 2018-ban 1083 milliárd forint volt, 21%-kal több, mint egy évvel korábban. A növekedés ellenére a főváros részesedése az ország teljes lakáspiaci forgalmán belül 2015 óta folyamatosan csökken, 2018-ra a három évvel korábbi 47%-ról 40%-ra esett vissza.Az eladott új lakások ára 2018-ban átlagosan 27,6 milló forint volt, 22%-kal több, mint egy évvel korábban. A budapesti 34,1 millió forintos átlagos árszint több mint 10 millióval meghaladta a megyeszékhelyekét. Az árak 2019 I. negyedévében is tovább emelkedtek.Az újlakás-piac területileg erősen koncentrált: az ország összes településéből nem éri el a százat azoknak a száma, ahol legalább tíz újlakás-eladást regisztráltak. A legalább száz új lakást értékesítő 6 budapesti kerületben és 15 vidéki városban került piacra az összes új lakás 60%-a. Kiemelkedően magas volt az új lakások száma a meglévő lakásállományhoz viszonyítva több budapesti és győri agglomerációba tartozó településen (pl. Halásztelek, Gyömrő, illetve Vámosszabadi, Rajka), továbbá néhány Balaton-parti városban is.Az egyes települések újlakás-árai között akár több mint kétszeres különbség is adódott. Nyíregyházán alig haladta meg a 300 ezer forintot az új lakások négyzetméterára, miközben Budapest VIII. kerületében átlépte a 700 ezer forintot.Az új lakások átlagára 2019 I. negyedévében már Budapest egészére számítva is meghaladta a négyzetméterenkénti 700 ezer forintot. A megyeszékhelyek és a többi város 400 ezer forint körüli átlagos ára ugyancsak emelkedett a megelőző időszak óta.2015 óta folyamatosan csökken Budapest részesedése a használtlakás-piac forgalmából. 2018-ban az összes ismert adásvétel 22%-a jött létre a fővárosban, szemben a három évvel korábbi 30%-os aránnyal. A községek piaca ugyanakkor folyamatosan bővült, 2018-ban már minden negyedik tranzakció a községekben jött létre.2018-ban az eladott lakások fele családi házban, 35%-a többlakásos, nem lakótelepi épületben volt. A lakótelepi lakások használtlakás-piaci részaránya (2018-ban 15%) az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2019 I. negyedévében a lakótelepi lakások aránya nem változott számottevően, a családi házaké tovább csökkent. 2015 és 2019 I. negyedéve között a családi házak átlagos négyzetméterára 14%-kal emelkedett, mialatt a lakótelepi lakásoké 72, a nem lakótelepi, társasházi lakásoké 81%-kal lett magasabb. Az eltérő áralakuláshoz a lakásállomány összetételének települési, illetve regionális különbségei is hozzájárultak, de a folyamat településeken belül is megfigyelhető.