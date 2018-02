Jelentősen lassulhat az áremelkedés az építőiparban

Az építőipar ágazatai közül az épületek építésének termelése 27,2, az egyéb építményeké 53,2, a speciális szaképítésé 31,7 százalékkal nőtt. A megkötött új szerződések volumene az előző évihez képest 124,7 százalékkal emelkedett, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 4 az egyéb építmények építésére vonatkozóké 170,1 százalékkal. Az egyéb építmények közül több, nagy értékű szerződést kötöttek útépítésekre, vasútfejlesztésre és közműépítésekre.

Az építőiparban a fejlesztők jelentős kapacitást építettek ki az elmúlt években a nagy kereslet hatására. A foglalkoztatottak száma tízéves rekordot ért el tavaly, 2017 harmadik negyedévében az építőiparban foglalkoztatottak száma meghaladta a 300 ezres határt. Erre legutóbb a válság elmélyülése előtt, 2008-ban volt példa. “Mindez azt is jelenti, hogy a legtöbb embert foglalkoztató ágazatok között a legjelentősebb létszámbővülés az építőiparban volt. Bár a foglalkoztattak száma évtizedes távlatban csúcson van, az ágazatban továbbra is komoly gondot jelent a munkaerőhiány. Ha lenne elég szakember, akkor az építőipar még jelentősebb növekedésre lehetne képes" - mondta elAz építőipari rendelésállomány bizakodásra ad okot. A lakásépítéseket magában foglaló épületépítéseknél 2017 december végén a rendelésállomány 16 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, azaz továbbra is fokozott építkezési kedvről beszélhetünk. A szakember kiemelte, hogy az építőipar sikere a következő években azon is múlik, hogy a kiépített fejlesztői kapacitások megmaradnak-e.

szerint a kivitelezési árakra az újlakás-piac és az irodapiac idei alakulása egyaránt fékezőleg hathat. Az 5 százalékos lakásáfa jövőjével kapcsolatos bizonytalanság, illetve - részben ezzel összefüggésben - a fejlesztők projektindítási kedvének megcsappanása lehet az egyik ilyen tényező. A másik az, hogy a kisebb, kevésbé tőkeerős irodaház-építők között is sokan kerültek nehéz helyzetbe: számos projekt már most óriási késésben van, több bejelentett fejlesztés pedig még el sem indult. A kisebb projektek megvalósítása azért egyre bizonytalanabb, mert az amúgy is komoly létszámhiánnyal küzdő kivitelezői oldal az állami beruházásokat, valamint a tőkeerős fejlesztők nagyobb iroda- és lakóingatlan-projektjeit részesíti előnyben.A kiugróan magas növekedés részben az alacsony bázissal magyarázható, valamint azzal, hogy felpörögtek az uniós forrásokon alapuló fejlesztések és lendületet kaptak az újlakás-építések is - kommentálta a friss adatokatAz ipari és raktárépületek, sportlétesítmények és oktatási épületek kivitelezésének mutatói növekedése 2018-ban is meghatározó lesz. Pozitívumként könyvelhető el, hogy az építőipar ágazatai között jelentős lehetőséggel bírnak a speciális szaképítések, amelyet a 31,7%-kos növekedési index is alátámaszt. 2017 legnagyobb értékének azt a szakmai összefogást és egyre dinamikusabb megoldáskeresést látom, mely az építőiparban kifejezetten javulni és fejlődni látszik. Ugyanakkor, az sem elhanyagolható, hogy erősen növekvő tendenciát mutat a piac bővülése és élénkülése, ezt támasztja alá az, hogy az év végén megkötött új szerződések száma 124,7 százalékkal nőtt - mondta elA többi iparágat is komoly mértékben meghaladó cégalapítási adat is mutatja, hogy a magasépítés szárnyal, de a fejlesztőknek, beruházóknak figyelnie kell arra, hogy releváns és valós szakmai háttérrel rendelkező kivitelezőket válasszanak. A magasépítéssel kapcsolatban prognosztizálhatóan ez a növekedés a 2018-as évben is meghatározó lesz, a tavalyi évben a magasépítés teljesítményének emelkedése az ipari épületek mellett a kulturális, oktatási épületek építésének növekedése szintén meghatározó volt. Fontosnak tartom továbbá azt is, hogy a nyugati-európiai új és aktuális tendenciákat lehetőségeinkhez mérten kövessük, az évek óta meghatározó, szegmenst érintő problémákkal kapcsolatban pedig változás következzen be - tette hozzá a szakember.