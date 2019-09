Kerülik a kockázatot a magyarok, ha lakáshitelről van szó

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik.... Tovább »

A hitel a legfőbb tényező a lakásvásárlásnál

A magyar családok legnagyobb része az OTP Bank segítségével jut hozzá a költségvetés által kínált otthonteremtési kedvezményekhez. A CSOK 2015. július 1-jei bevezetése óta a hitelintézet több mint 42 ezer szerződést kötött, amelyek összértéke több mint 136 milliárd forint. A vállalt gyermekek számától függő, egyösszegű támogatás mellé a CSOK-igénylők mintegy 70 százaléka lakáshitelt is felvett, amelynek átlagos összege közelít a 10 millió forinthoz. 2019 első felében érzékelhető volt, hogy az ügyfelek kivártak, miután már bejelentették a CSOK szabályainak várható módosítását. Az év első hat hónapjában több mint 5 ezer kérelem érkezett a hitelintézethez, ez ezerrel kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában.Érdekesen alakult a CSOK felhasználása is. A támogatás túlnyomó részét építéshez, harmadát pedig új lakás vásárlásához kérték az ügyfelek, csupán a csekély maradékot vitték a forgalmát tekintve meghatározó használtingatlan-piacra.szerint részben e jelenséget is a júliusra ígért könnyítéseket megelőző várakozás magyarázhatja. "A gyermekszámtól függő 600 000 és 2 750 000 forint közötti összeg túl alacsony volt, különösen az elmúlt években drámaian megemelkedett budapesti és nagyvárosi árakhoz viszonyítva. A CSOK-csomag bővítése óta viszont látványosan megélénkült az érdeklődés a használtlakás piacon" - tette hozzá a szakértő.A változások főleg a használt lakások megszerzését és modernizálását teszik könnyebbé. Az újonnan bevezetett falusi CSOK lakóingatlan vásárlása mellett bővítésre és/vagy korszerűsítésre, meglévő lakóingatlan bővítésére, és/vagy korszerűsítésre egyaránt igényelhető. De már a CSOK-hoz kapcsolható kamattámogatott hitel is fordítható használt ingatlan megvételére. A könnyítések élénkítő hatását hamar érzékelték az OTP Banknál. Az első 6 hétben több mint ezren igényeltek falusi CSOK-ot.Az OTP Bank kutatásából kiderül, hogy a megvásárolni kívánt lakás vételárához legnagyobb mértékben az ahhoz felvett lakáshitel járul hozzá, amit a saját megtakarítás és egy korábbi lakás eladása követ. Kisebb a jelentősége a szülők, nagyszülők megtakarításának akárcsak a lakástakaréknak, de azért átlagosan ezek is néhány millió forintot hozzátehetnek a kiszemelt lakás megvásárlásához.

Aki csak teheti, minél hosszabb időre fixál

CSOK mellé igényelhető támogatott lakáshitelek THM: 3,1%

Piaci lakáshitelek THM: 3,1 - 10,0%

A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) értékek a 2019. szeptember 1-től érvényes kondíciók alapján kerültek meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a feltételek változása esetén az értékek módosulhatnak. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát, továbbá nem tartalmazza a lakásbiztosítás díját, mivel az nem ismert.



Az OTP Jelzálogbank Zrt. által folyósított kölcsön esetében közvetítőként az OTP Bank Nyrt. jár el. Az ingatlanhitel igénybevételéhez lakásbiztosítási szerződés megkötése vagy megléte szükséges a fedezetül felajánlott ingatlanra. A kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

Reprezentatív példa:



CSOK mellé igényelhető támogatott lakáshitel 2019 szeptember 1-én hatályos kondíciók alapján használt lakás vásárlásra, Falusi CSOK mellé bővítéssel és/vagy korszerűsítéssel egyidejű használt lakás vásárlásra, amely számítására az alábbi feltételekkel került sor:



5 millió Ft kölcsönösszeg 20 évre, egy ingatlan, egyösszegű folyósítás, szerződésszerű teljesítés, aktuális - feltételhez kötött díjkedvezmény esetén a mindenkor hatályos Hirdetményben ("Az OTP Jelzálogbank által nyújtott Minősített fogyasztóbarát lakáshitel kamat, díj és költség tételei") meghatározott feltételek teljesítése esetén nyújtott - díjkedvezmények figyelembevételével



ügyfelet terhelő kamat: 3%-os a támogatási időszak végéig (max. 25 év) fix éves kamat

240 db törlesztőrészlet: 27.834 Ft/hó

visszafizetendő teljes összeg: 6.686.762 Ft

a hitel teljes díjában foglalt díj és költség: 6.600 Ft

Míg 2018 januárjában még csak 63%-ot tett ki a legalább 5 évre fixált kamatozású hitelek aránya az új lakáskölcsönök között, addig ez 2019 második negyedévének végére már meghaladta a 99%-ot. A rögzített kamattal felvett kölcsönökön belül is jelentős az átrendeződés: a 10 évre vagy a futamidő végéig érvényes fixálás ma már sokkal keresettebb, mint a korábban legnépszerűbb 5 esztendős."A hitelügyintézés gyorsítása mellett az OTP Bank kiemelt célja, hogy minden érintett ügyfél számára bemutassa, miért biztonságosabbak a hosszabb időre rögzített kamatperiódusú konstrukciók. Köszönhetően a bank törekvéseinek és az adósságfék-szabályok szigorodásának az OTP Banknál is meghatározóak lettek a fix törlesztésű konstrukciók" - mondtaIdén a második negyedév végére a fix kamatozású lakáshitelek 77 százaléka már "Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel" volt a hitelintézetnél. Ehhez a tendenciához igazodva, a falusi CSOK-hoz kapcsolható 3%-os kölcsönt júliustól eleve e védjegy alatt indította az OTP Bank.