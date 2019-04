Kevesen gondolnak rá, de ez is jó befektetés lehet a budapesti ingatlanpiacon

Négy év alatt 13 százalékkal több autó lett Budapesten, a XIII. kerület pedig messze kiemelkedik a városrészek közül a több mint 36 százalékos növekedésével.

Ezzel párhuzamosan egyre többen érdeklődnek a garázsok iránt, a kereslet az idén csúcsot döntött.

Az eladó budapesti garázsok átlagára éves szinten 36 százalékkal 4,1 millió forintra nőtt, ami a négy évvel korábbi átlag kétszerese.

Csúcsra futó kereslet, nehezebb és drágább parkolás

A 4,1 milliós átlagár és a 23 ezer forintos havi bérleti díj azt jelenti, hogy egy jó helyen lévő garázs megvásárlásával nagyságrendileg 6,5-7 százalék körüli hozamokat is el lehet érni. A lakáspiaccal szemben további előnyt jelenthet befektetés szempontjából, hogy egy garázsnak sokkal kisebb az amortizációja, ugyanakkor a garázsoknál kiemelkedően fontos a jó elhelyezkedés, anélkül ugyanis nehezebb bérlőt találni, ami jelentősen rontja a megtérülési mutatót.

Különbségek, XIII. kerületi autóboommal

Mire számíthatnak az autósok?

elmondta: “A garázsok iránti kereslet érthető, 2014 óta ugyanis jelentősen nőtt a budapesti személyautók száma, a drágulás pedig a viszonylag szűk kínálattal magyarázható. Nem csak az eladó, hanem a bérelhető garázsok ára is emelkedett."Múlt év végén a hivatalos adatok szerint 660 ezer autót volt a fővárosban, ez éves összevetésben 4,1 százalékos, 2014-hez viszonyítva pedig 13 százalékos bővülésnek felel meg. “A nagyobb autópark miatt egyre nagyobb az igény a garázsokra: az ingatlan.com statisztikái szerint az egy garázshirdetésre jutó érdeklődések alapján mért kereslet 2019-ben négyéves csúcsra nőtt és duplája volt a tavalyinak" - tette hozzá Balogh László.Az autók számának bővülése és a fokozott kereslet megmutatkozik az árakban. Áprilisban egy budapesti garázst átlagosan 4,1 millió forintért hirdettek az eladók, ez a tavaly januári szinthez képest 36 százalékos drágulást jelent, a négy évvel korábbi 1,9 millió forintos átlagnak pedig több mint a kétszerese. A kiadó garázsok havi bérleti díja éves összevetésben párhuzamosan 15 százalékkal 23 ezer forintra emelkedett. Az ingatlan.com szakembere szerint ennek oka, hogy a kínálat nem tudja tartani a lépést a kereslettel. A budapesti autók száma havonta átlagosan 1500-2000 darabbal nő, viszont eladási céllal havonta csak 70-80, kiadásra pedig 150-200 garázst hirdetnek meg a fővárosban.A fővároson belül azonban jelentősek az eltérések. A XIII. kerület több szempontból is kiemelkedik a mezőnyből. Ebben a városrészben nőtt a legnagyobb mértékben az autók száma: 2014 óta 36 százalékkal. 2018 januárjához képest pedig 11 százalékkal így a múlt év végén ebben a városrészben már 61 ezer autó volt.Ennek megfelelően a garázsok ára is megugrott, a XIII. kerületi garázsokat idén áprilisban már 3,9 millióért árulták, ami 34 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi árszintet, a 2014-es átlagárnak pedig a duplája. A szakértő példaként felhozta, hogy 2015 januárjában a XIII. kerületben még átlagosan 1,7 millióért adtak egy garázst.Az elmúlt években megjelentek a közautó-szolgáltatók, ami némiképp enyhítheti a parkolási problémákat, de áttörést még nem hozott. A szóban forgó közautós cégek autóflottája összesen ezres nagyságrendű, ami a 660 ezres fővárosi autóállományhoz képest egyelőre szerény 0,1 százalékos részesedést jelent.A szakember szerint a fővárosi autóállomány további bővülése további áremelkedést eredményezhet a fővárosi eladó és kiadó garázsok és zárt parkolóhelyek piacán, amelyen eleve viszonylag szűk a kínálat.