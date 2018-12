Kiderült milyen lakásra vágynak a magyarok

Sokan vágynak kertes házba

A többség saját lakásban lakik

A mostaninál valamivel nagyobb lakásban laknának a magyarok, ha erre módjuk lenne a K&H Biztosító biztos jövő indexe alapján, amely a megkérdezettek lakásviszonyait és lakásvágyait vizsgálta. A 30-59 éves magyarok átlagosan 81 négyzetméteres ingatlanban élnek, viszont átlagosan 86 négyzetméterest tartanának megfelelőnek. Ez lényegében egy félszobával nagyobb alapterületet jelentene.Az egyedülállók és a kétfős háztartások nem vágynak nagyobb lakásra, az előbbiek átlagosan 58 négyzetméterrel, a kétfős háztartások pedig 73 négyzetméterrel elégedettek. A háromfős családok viszont a mostani 79 négyzetméteres lakásukat 85 négyzetméteresre, a négyfős háztartások pedig a 101 négyzetmétereset 106 négyzetméteresre cserélnék. Jóval nagyobbat szeretnének viszont az ötfős családok, a meglévő helyett átlagosan 24 négyzetméterrel nagyobb, 121 négyzetméteres lakással lennének elégedettek.A felmérésből kiderül az is, hogy a legtöbben - tízből több mint nyolcan - kertes házban szeretnénk élni. 35 százalék vágyik külvárosi, míg 48 százalék vidéki kertes házba. A budapestiek többsége - 56 százaléka - csak a külvárosig menne el egy családi házért, mindössze 14 százalékuk gondolkodik a vidékre költözésben. A családi vagy kertes ház népszerűségét érzékelteti az is, hogy az abban élőknek mindössze 9 százaléka lenne hajlandó lakásra váltani. Ezzel szemben a lakásban élők közel 70 százaléka menne kertes házba. Kisebb társasházakba mindössze a megkérdezettek 7 százaléka vágyik, városi lakóparkba 6 százalék, belvárosi lakásba pedig 4 százalék költözne.A megkérdezettek többsége - 85 százaléka - saját, részben saját tulajdonú, vagy a szülők, családtagok tulajdonában lévő ingatlanban él. A 30-asoknál a saját tulajdon aránya 53 százalékos, az ötvenéveseknél már 86 százalékos. 13 százalék lakik bérleményben, ennek aránya az életkor emelkedésével csökken, a harmincévesek 18 százaléka veszi ki más lakását, az ötvenéveseknek csak 9 százaléka. A megkérdezettek 2 százalékának a lakhatása került az egyéb kategóriába.A válaszadók 69 százalékának egyéb ingatlana nincs, a saját lakásban élők esetében is többségben vannak azok, akik nem rendelkeznek további ingatlannal. 15 százaléknak van olyan lakóingatlana, ahol más családtag él, ez leginkább a középső országrészben élőkre jellemző. Telke, vagy mezőgazdasági földterülete 12 százaléknak van, ezekkel leginkább az 50-esek (16%) és a falvakban élők (18%) rendelkeznek. Nyaralóval vagy hétvégi házzal a megkérdezettek csak öt százaléka rendelkezik, míg lakást 4 százalék - főképp a férfiak és a magasabb jövedelműek - adnak bérbe.