Kik veszik a legtöbb lakást az országban? - Kor, státusz és motiváció

Már Budapesten is kevesebb a befektetők aránya

A budapesti vevők legnagyobb hányada 30-40 év közötti volt (32 százalék), státuszukat tekintve pedig idén februárban is a vállalkozók emelkedtek ki, ők 39 százalékot képviseltek az ingatlanközvetítő ügynökségnél végbement vásárlásokból. Átlagosan a legtöbbet a nyugdíjasok (46,2 millió) illetve a felső vezetők (53, millió) költöttek a vásárlás során, utóbbiak esetében volt a legnagyobb az alapterület is, a februári tranzakcióknál 82 négyzetméter volt ez az átlag. A vásárlási motivációról elmondható, hogy a befektetési szándék az előző évhez és az előző hónapokhoz képest is csökkent, 45-ről 41 százalékra.

Vidéken a legtöbben nagyobb házba költöznek

Vidéken is a 30-40 éves korosztály adta a vevők nagy részét (31 százalék), a státuszt tekintve viszont jóval erősebb arányban voltak a vásárlók beosztottak (összes vásárló 51 százaléka), mint vállalkozók. Azok a vásárlók, akik a munkahelyi pozíciójukban beosztott munkakörre hivatkoztak, átlagosan 18,6 millió forintért vásároltak 80 négyzetméternél nagyobb ingatlanokat vidéken. Az átlagos alapterületet nézve egyébként nagyon hasonló házakat, lakásokat vettek a felső vezetők is, akiknél 28,4 millió volt az átlagos érték.A legfőbb vételi ok a nagyobb ingatlanba költözés volt (29 százalékkal), míg a befektetési szándék 25 százalékos arányú, illetve hasonló volt az első lakásukat vásárlók aránya is (23 százalék) a vidéki településeken.