Kilőhetnek az építkezések az MNB reformjainak hatására?

A lakásépítések egészséges felfutását az állami beruházások és a kereskedelmiingatlan-fejlesztések kapacitáselszívó hatása mellett érdemben hátráltatja az építőipari szektorra jellemző általános kapacitáshiány. A vállalkozások jelentős hányada számol be szakképzett munkaerő-, valamint az alapanyagok-felszerelések hiányáról, mint az építőipari termelést gátló tényezőről.

Bár 2018-ban ez az érték már mintegy 25 százalékkal nagyobb volt, de több évtizedes időtávon nézve még ez is alacsonynak mondható.

A hazai lakásállomány megújulása alacsony ütemben zajlik, aminek az egyik oka az építőipar alacsony termelékenysége. 2017-ben mintegy 14,4 ezer új építésű lakás átadására került sor országszerte, ami a hazai lakásállomány - nemzetközi összehasonlításban is - alacsony 0,3 százalékos éves megújulási rátáját eredményezte.Utóbbi mutató Ausztriában 1,4, Lengyelországban 1,3, Szlovákiában 0,9, Csehországban és Romániában pedig 0,6 százalékot tett ki. Az alacsony megújulási ráta egyik fő oka az építőipari kapacitásszűke mellett a szektor relatíve alacsony termelékenysége is lehet. Mindez vélhetően a vállalkozások alacsony beruházási rátájának, a méretgazdaságosság nem megfelelő kihasználásának, de a korszerűtlen technológiák használatának is tulajdonítható.

Javasolt intézkedések

JELENTKEZÉS

Építőipari munkaerőállomány bővítése: Az építőipari szakmunkás pálya jelenleg nem eléggé népszerű a fiatalabb generációk körében, mint életpályamodell. A szakma népszerűsítése elengedhetetlen a munkaerőállomány utánpótlásához. Duális képzések és átképzési programok támogatása mellett a földrajzi mobilitást elősegítő infrastrukturális beruházások támogatása is megfontolandó lehet. A munkaerő-utánpótlás érdekében új képzések létrehozása, támogatása lehet a cél, így a frissen kikerülő munkaerő a zöld, energiahatékony projektek megvalósítása mellett a modern technológiák kezelésére is képessé válna.Állami beruházások ütemezett piacra vitele: Az állami beruházások a Magyarországon rendelkezésre álló építési kapacitás jelentős részét kötik le. Ennek hatása egyrészt a lakásfejlesztések kapacitásokhoz való hozzáférésének jelentős romlása, másrészt pedig a kivitelezési költségekben tapasztalható jelentős növekedés. Az állami beruházások kivitelezési piacon való megjelenésének ütemezését javasolják egyetlen központi szerv felelősségébe helyezni, mely által a lakásfejlesztéseket negatívan érintő fenti hatások enyhülnének, továbbá az állami kivitelezési igények anticiklikus piacra kerülése is megvalósítható lenne. Az állam gazdasági ciklusokkal szembemenő jelenléte a kivitelezési piacon az építőipari szektor kapacitásainak hosszútávú fennmaradását is segítené. Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert a kapacitások kedvezőtlen gazdasági helyzetben gyorsan leépülnek, viszont a fellendülés időszakában csak rendkívül lassan tudnak újraépülni.A lakásépítések előtt álló adminisztratív korlátok oldása: Az lakásfejlesztésekkel kapcsolatos adminisztratív terhek jelentős része az építési engedélyeztetéshez és az ingatlannyilvántartási eljárásokhoz kapcsolható, ami leginkább a fejlesztések időbeli elindulását és a lakások időbeli átadását befolyásolja. Ennek alapján megfontolásra javasoljuk egyrészt az építésügyi szabályozás átláthatóbbá, strukturáltabbá, egyértelműbbé és objektívebbé tételét, másrészt a különböző szakhatóságok hatáskörébe tartozó engedélyezési folyamatok racionalizálását és hatékonyabbá tételét. A hatékonyságot növelő intézkedések közül kiemelendő az elektronikus folyamatszervezés és kommunikáció nagyobb mértékű bevonása az eljárások lefolytatásába. Az átláthatóság és hatékonyság megteremtése az alkalmazandó követelmények változatlan elvárása mellett, az eljárások időbeli lefutásának gyorsulását segítené. Az ingatlannyilvántartási bejegyzések adminisztrációjának elektronikus csatornákra való terelése - a humán ellenőrzés megtartása mellett - szintén rövidítené a lakásfejlesztésekhez kapcsolódó adminisztratív folyamatok időtartamát.