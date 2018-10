Komoly áremelkedéssel várja a piac a kedvezményes lakásáfa megszűnését

A lakáspiac központi kérdése most a lakásáfa változása. Hogyan lehet vásárlóként jogilag és pénzügyileg is biztonságosan felkészülni erre? Mi történik akkor, ha csúszik a leendő lakásunk átadása? Meddig tarthat a piac szárnyalása? Gyere el a LAKÁS 2018 Országos Kiállításra és ne hagyd ki a helyszínen megrendezett Portfolio Klubot sem! Tudj meg többet a lakáspiacról, hogy magabiztosan vághass bele a lakásvásárlásba! ÁTTEKINTÉS

JELENTKEZÉS

Tempósan, 12 százalékkal drágultak az új lakások a második negyedévben, ebben az erős kereslet mellett szerepe lehet annak, hogy a piac megkezdte a felkészülést az esetleges áfaemelésre.

A használt lakásoknál is folytatódik a drágulás, 10,3 százalékkal emelkedtek az árak. Elsősorban a fővárosi és vidéki nagyvárosokban látható az áremelkedés.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: az új lakások a múlt év közepe óta negyedévről negyedévre nagyobb mértékben drágultak, mint a használt lakások.

Balogh László vezető gazdasági szakértő, igazgatósági tag ingatlan.com Pályafutását a Deloitte Zrt. adótanácsadási osztályán kezdte, 2009-ben csatlakozott az ingatlan.com-hoz, ahol kezdetekben gazdasági és pénzügyi területen dolgozott. 2015. januárjától az ingatlan.com Zrt. igazgatósági... Tovább »

Király Boutique Residence , a belváros legújabb fejlesztése. További információkért kattints a képre!

“Az új lakások áremelkedése az erős kereslet és a munkaerőhiány okozta költségnövekedés mellett azzal is magyarázható, hogy a piac alkalmazkodni kezdett a mostani szabályok szerint 2019 végéig érvényben lévő kedvezményes áfa megszűnése utáni helyzethez. A folyamatos drágulás miatt ugyanis, ha 2020-tól 27 százalékra ugrik az új lakások jelenleg 5 százalékos áfája, akkor ez a több mint 20 százalékos különbség nem egyik napról a másikra jelenik majd meg az árakban." - mondta a szakember. Hozzátette, hogy az új lakásoknál addig elég pörgős piacra lehet számítani, a fejlesztők igyekeznek ugyanis befejezni a folyamatban lévő építkezéseket, a megmaradt lakások iránt pedig a vevők futnak versenyt.A használt lakások piacán bekövetkezett drágulás hátterében továbbra is a nagyvárosokban látható áremelkedés áll. A jelentős áremelkedésben szerepet játszott, hogy az októbertől életbe lépett lakáshitel-piaci szigorítások miatt sokan előre hozták a vásárlást, ez pedig extra keresletet generált a piacon.Az ingatlan.com rövid távú előrejelzése szerint az év második felében és jövőre is élénk maradhat a használt lakások piaca, Budapesten és a vidéki nagyvárosokban is magasabbak lesznek az árak az egy évvel korábbihoz képest. Az új lakások esetében a vevők közötti verseny és a lakásépítési áfa megszűnése miatt az áremelkedés a következő 1-2 évben folytatódhat.