Kőműves sem kell a legújabb téglaházhoz

A magán-és az ipari felhasználók is egyre gyakrabban szembesülnek azzal, hogy egy-egy nagyobb beruházásnál komplett rendszereket érdemes inkább telepíteni ahelyett, hogy elemenként építsenek be valamilyen műszaki berendezést vagy építőipari alapanyagot. Teret nyertek a komplett falazatok, tető-és szigetelőrendszerek, blokkos megoldások.Gyakorlatilag ezzel is szaporítják a munkahelykiváltó beruhzásokat, ahol a kivitelezés már nem konkrét fizikai munkát, hanem az előre gyártott vagy összeszerelt elemek beillesztését és kisebb utómunkákat jelent.Az egyik leglátványosabb a már-már készház iparhoz sorolt téglapanel, amit előre összeállítva visznek a családi ház helyszínére, majd ott beemelik az alapra. A járműiparból ismert just-in-time rendert alkalmazva a gyártástól számított egy órán belül dolgozhatnak is vele. Szerelésre készekek a szerelőcsatornák, három szakember és egy daru naponta mintegy 300 négyzetméternyi területet tud beépíteni.

Családi házaknál és ipari épületeknél is sok időt és pénzt takaríthatnak meg a különféle bontásmentes felújítási módszerekkel. Az egyik ilyen a tetőszigetelésnél és a tetőfelújításnál alkalmazott nanotechnológiás eljárás, amit általában egy dán gyártó termékeivel végeznek el. Manapság már palatetőt is képesek felújítani, legtöbbször bontás nélkül, bitumenes lemezt felrakva.Teljesen polgárjogot nyertek a zöldtetők. Társasházaknál, irodaházak és bevásárlóközpontok tetején is mind gyakrabban jelennek meg a különféle zöldtetős rendszerek. Nemzetközi környezetvédelmi tanúsításra pályázó irodaházak vagy ipari, kiskereskedelmi épületek tervezői eleve számolnak ezzel. A környezetvédelmi szempontok mellett a gazdaságosság is döntő tényező egy ilyen tető kialakításakor. A legújabb verziókat elsősorban a lapostetős középületeknél és irodaházaknál alkalmazzák.És még mindig tető: az egyik nagy cserépgyártó cserépbe integrált napelemmel jelent meg. Egy másik egy kenhető UV-védő bevonatot dobott a piacra, ami tartósan védi a tetőt a hősugárzástól és az UV-sugaraktól.A felújítások és utólagos korszerűsítések egyik sztár anyaga lett a beton. Már nem ritka, hogy konyhai munkapultokat is készítenek belőle, de természetesen színezett kerítések és egyéb kerti elemek is gyakran beton alapanyagúak. Sok épületnél gond a vízszigetelés, főleg a 40-50 évvel ezelőtt emelt házaknál, középületeknél. Az egyik legújabb módszer során - egy adalékszer segítségével - megfordítják a beton makro-és mikropórus arányát, így a mikropórusok már 97 %-ot érnek le, s ez által ugrásszerűen javul a vízállóság és a vegyi ellenállóság. A beton terhelhetősége sokszorosára növekszik, sokkal kevesebb lesz a repedés is.

forrás: WHB

Közintézmények, irodaházak és kereskedelmi központok levegőellátására szakosodott cégek komplett rendszerekkel jelentek meg, mindegyik díjazott is lett az idei kiállításon. Megoldásaikkal az éppen szükséges igényekre szabhatják a szellőztetést illetve biztonságosan szétválaszthatják az elszívott és a befújt levegőt. Az egyik díjazott a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen egy olyan intelligens szabályozót fejlesztett, amelyik segítségével - a korábbi eljárásoktól eltérően - az alacsony hőmérsékletű megújuló energia és hulladékhő is hasznosítható.