Lakásépítések: így látják a piaci szereplők a legfrissebb számokat

Balogh László szerint az átadott új lakásoknál látható látványos, 65 százalékos növekedés nem meglepő, mert az utóbbi években felfutó fejlesztések közül egyre több került az utolsó fázisba. Az első negyedévben Budapesten volt robbanásszerű emelkedés, a fővárosban 609 új lakás készült el, ez a háromszorosa az egy évvel korábbinak. Az ingatlan.com szakembere megjegyezte, hogy a korábbi lakásépítési statisztikákból már látni lehetett, hogy nagy budapesti beruházások az idén javítják majd érdemben a statisztikát. Rámutatott arra is, hogy országos szinten az új lakások fele magányszemélyekhez volt köthető, a vállalkozások által épített lakások aránya így szintén 50 százalékos lett. Ez azt mutatja, hogy a családiház-építések továbbra is jelentős szerepet játszanak, de az értékesítési céllal épített lakások súlya egyre nagyobb.Az ingatlan.com elemzése szerint az átadott új lakások robbanásszerű növekedése miatt idén összesen 20-25 ezer új lakás átadása várható a piacon, jelentős részük Budapesten és a nagyobb vidéki városokban. Az elemzés azonban felhívja a figyelmet arra is, hogy az újlakás-piac felfutása ellenére jól láthatók a kockázatok is. Több nagy társasház-fejlesztésnél csúszhatnak az átadások az eredetileg kitűzött határidőhöz képest, elsősorban az építőiparban kialakult kapacitás- és munkaerőhiány miatt. Ezek a tényezők az erős kereslet mellett pedig az árak emelkedéséhez is hozzájárulnak.Az országos átlaghoz képest még drasztikusabban, közel háromszorosára nőtt a fővárosi lakásátadások száma. A 609 darab lakás önmagában nem tűnik soknak, ugyanakkor egyértelműen mutatja, hogy végre a számokban is megmutatkozik a 2016-ban repülőrajtot vett lakásépítési boom eredménye. A nagyobb társasházépítések átfutási ideje - ha a telek már megvan - jellemzően 1,5-2 év, ráadásul most a munkaerőhiány is lassítja az építkezéseket. Mostanra kezdenek tehát beérni a két éve indított fejlesztések, amiben idén és jövőre további rekorddöntések várhatók.A másik fontos mutató, a kiadott építési engedélyek országosan 9850-es száma ugyanakkor alig 3 százalékos bővülést jelez az első negyedévben. A fővárosi és községi csökkenést a városi jogállású települések növekedése ellensúlyozza. Bár ez a volumen 2007 óta a legerősebb évindításnak számít, a tavalyi teljes éves 20 százalékos, vagy a 2016-os 152 százalékos növekedés után látványos lassulást jelez. Az építési hajlandóság mérséklődésének fő oka az a lakásépítőket érintő bizonytalanság, hogy vajon mi lesz az eredetileg 2019 végéig élő csökkentett, 5 százalékos lakásáfa sorsa 2020-tól.Az idei első negyedévben Budapesten 4035 engedélyt adtak ki, Pest megyében 1882-t, Győr-Moson-Sopron megyében 840-et, Csongrád megyében 767-et. Az engedélyek száma további négy megyében haladta meg a 200-at, a sereghajtó pedig továbbra is Nógrád 8-cal. A társasházépítések és az ingatlanfejlesztések döntő része Budapesten zajlik, a lakásátadások száma idén és jövőre a fővárosban meghaladhatja a 10 ezret, országosan pedig a 25 ezret. A kivitelezéseket ugyanakkor hátráltatja a munkaerő és kapacitáshiány, egyes tervezett társasház beruházásokat már visszavontak, így feltehetően nem épül annyi lakás, mint ahány engedély kiadására sor került.