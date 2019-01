Lakást bérelnél? - Ilyen árakra számíthatsz a magyar nagyvárosokban

10-20 százalékkal drágábban bérelhetőek az újak

Ezek az átlagos bérleti díjak az aktuális hirdetésekben, a még nem kiadott lakásokra vonatkoznak, így a bérleti piac csupán egy részét fedik le. Továbbá a kínálati bérleti díjakat az éppen aktuális hirdetmények összetétele (alapterület, minőség, lokáció) is jelentősen befolyásolhatja, így elképzelhető, hogy a piac jelentős változása nélkül is, akár napokkal, vagy hetekkel később némileg más átlagos bérleti díjakat lehetne számítani.

Az ingatlan.com adatai szerint január első napjaiban a budapesti - maximum 80 négyzetméteres - kiadó lakások átlagos bérleti díja havi 150 ezer forint volt, míg az újonnan épült vagy újszerű lakásokért 169 ezer forintot kértek a tulajdonosok.Debrecenben a 95 ezer forintos átlaghoz képest az új lakások bérleti díja 110 ezer forint volt, Győrben pedig az átlagos bérleti díj 100 ezer forintot tett ki, ennél 10 százalékkal drágábban adták az új lakásokat. Ezek alapján az új, vagy újszerű kiadó lakások felára átlagosan 10-20 százalékos a különböző városokban.

Merre indulhatnak a bérleti díjak?

elmondta, hogy az a bérleti piacon megjelenő újonnan épült lakások kínálata 2019-ben ugrásszerűen növekedhet, mivel az eladási céllal épült új lakások jelentős részét befektetők vásárolták fel. Az új és újszerű lakásokat eddig is magasabb áron lehetett bérelni, ezért a vevőkért folytatott verseny miatt mérséklődhet bérleti díjban megjelenő minőségi felár.“Ez a folyamat egy szinttel lejjebb is változás eredményezhet. A rosszabb minőségű kiadó lakások hátrányba kerülhetnek az új építésűekhez képest, ezért lehet, hogy a jövőben ezeket az ingatlanokat csak alacsonyabb áron tudják a tulajdonosok bérbe adni. Másképp fogalmazva: ugyanannyi pénzért valószínűleg jobb minőségű lakásokat tudnak bérelni az érintettek" - tette hozzá az ingatlan.com szakembere. Mindezek ellenére az átlagos lakásbérleti díjakban az ingatlan.com prognózisa alapján nem várható nagyon komoly változás vagy árcsökkenés a bérleti piacon, hiszen 2019-ben rengeteg új lakás jelenik meg a kínálatban, ezek bérleti díja pedig az átlagosnál magasabb.Közvetett módon az új és használt lakások piacán látható erős kereslettel párosuló drágulás a bérleti piac keresletét is erősítheti. Az áremelkedés miatt ugyanis Budapestre és a többi nagyvárosba költözők közül sokan a vásárlás helyett inkább a lakásbérlés felé vehetik az irányt.