Lélegzetelállító teraszok Budapest felett

A III. kerületben a Főtértől 500 m-re, a Duna-part mellett 5 hektáron fekvő, a Folyamőr utca, Miklós tér, Bogdáni út által határolt területen épülő Waterfront City - amelyet az egyik legnagyobb magyar ingatlanfejlesztő, a Biggeorge Property épít, - megfelelő választás lehet annak, aki nagy teraszos lakást szeretne kilátással az Óbudai-szigetre vagy a Budai-hegyekre, hiszen itt a lakások 90%-a terasszal rendelkezik. Ráadásul a "smart city" városrész létrehozásával a környék felértékelődése várható, egy új városközpont alakulhat ki, mely 1400 lakással, és 10 000 négyzetméter kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és iroda egységgel teszi gazdagabbá az ott lakók életét.



A közismert Ybl díjas építész, Hajnal Zsolt nevével fémjelzett projekt koncepciójának része az a gyaloghíd, amely a Waterfront City területéről indulva kötné össze a környéket az Óbudai-szigettel (Hajógyári sziget), mely a zöld környezetet egy karnyújtásnyira elérhetővé tenné a környékbeliek számára. A gyaloghíd koncepciójának egyeztetését a fejlesztő megkezdte a III. kerületi és a Fővárosi Önkormányzattal, a híd megvalósítása a projekt későbbi ütemében történhet, a Fővárosi Önkormányzattal történő megállapodás függvényében.



Érdemes az elsők között lekötni a lakásokat, mert az értékesítés megkezdésekor, jellemzően a nagy projekteknél bevezető árat kínál a fejlesztő, így a korán ébredők jelentős felértékelődést könyvelhetnek el a projekt előrehaladtával.

Hány négyzetméternek számít a terasz?

A nyár beköszöntével egyre több időt szeretnénk a szabadban tölteni. Míg vidéken a saját kert gondozása és az ott eltöltött pihenés jelentheti a feltöltődést, addig Budapesten a lakáshoz tartozó terasz lehet a jó megoldás. Egy teraszon elfogyasztott reggeli már önmagában is kellemes élmény, különösen akkor, ha ezt olyan teraszról tehetjük meg, ahol a szemünk elé tárul a város vagy a Duna panorámája.Szerencsére ma már Budapesten is egyre több olyan lakás épül, amelyhez használható méretű teraszok tartoznak, így a korábban csak egy szűk kör kiváltsága ma már szélesebb rétegek számára válik elérhetővé, sőt vannak olyan fejlesztések, ahol minden lakáshoz élhető méretű terasz tartozik és a panoráma mellett a Duna is sétatávra van.A terasszal rendelkező lakások általában értékesebbek, mint a terasz nélküli társaik, ami az ingatlan áraiban is megmutatkozik. A hagyományos terasz alapterületét 50 százalékban szokás a lakás alapterületéhez hozzáadni, a 20 négyzetmétert meghaladó terasz esetében azonban a 20 négyzetméter feletti részt harmad- vagy negyedrészben szokás beszámítani. Ha tehát van egy 50 négyzetméteres lakásunk 10 négyzetméteres terasszal, akkor annak értéke megegyezik egy azonos minőségű és paraméterű 55 négyzetméteres lakással. Ha azonban az említett lakás teraszának mérete 100 négyzetméter, nem jelenti automatikusan a lakás árának megduplázódását. A belvárosi tetőteraszos lakások esetében éppen azért nehéz meghatározni az ingatlan pontos értékét mert szinte egyedi megoldásokról van szó, így nem könnyű hasonló hirdetéseket találni.A lakáshoz tartozó külső terek meghatározásakor gyakran okoz félreértést az erkély és a loggia fogalma. A hasonlóság ellenére erkélyről akkor beszélhetünk, ha az, az épület homlokzatából kiugrik, így csak a homlokzati fal választja el a lakástól. A loggia-t ezzel szemben három oldalról fal veszi körül, így az épület homlokzatán nem lóg túl. A szintén hasonló értelmű terasz alatt pedig minden esetben alátámasztás van, például egy másik lakás vagy kiépített alap formájában.Összességében azt lehet mondani, függetlenül attól, hogy a fent említett három típus közül melyik tartozik a lakáshoz, érdemes olyan lakást választani, amihez külső tér is tartozik, ugyanis számos olyan tevékenységre - balkonkertészet, napozóterasz, grillezés, extra tárolás - teremt lehetőséget, ami emeli az otthon töltött élet minőségét.