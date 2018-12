Már 140 ezer lakást adtak el idén: ebből még tízéves rekord is lehet

Novemberben is erősebb volt az ingatlanpiac az elmúlt évekhez képest. Az idei érték 12 százalékkal magasabb a 2016-ban mért tranzakciószámoknál, de a tavalyi adatokhoz képest is 2 százalékos növekedést mutat. A Duna House decemberben is a tavalyinál erősebb eladási mutatókat vár, amellyel együtt az idei év tranzakcióinak száma várhatóan meg fogja haladni a 2017-es forgalmat (148,9 ezer).

Nemcsak a tavalyi értéket haladhatja meg az idei év, ha a trend folytatódik, akkor év végére az adásvételek száma akár a 2008-as 154 ezres értéket is elérheti, amire a válság kirobbanása óta nem volt példa. Tavaly decemberben 9700 adásvételt bonyolítottak le a piacon, ha ennél valamelyes erősebben alakul az év utolsó hónapja, akkor tízéves csúcsot fog megdönteni a lakóingatlan-piac.