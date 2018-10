Még többen akarnak lakást vásárolni és hitelt felvenni

A drágulás miatt tovább nőhet a lakáshitelek szerepe is

Változások jöhetnek a lakásfinanszírozásban a következő időszakban. A lakástakarékok állami támogatásának megszűnése ugyanis a meglévő szerződések kifutásával fokozatosan csökkenti a lakáskasszák szerepét. A legfrissebb kormányzati utalások szerint az állami lakástámogatási rendszer egészülhet majd ki lakásfelújítási elemmel is. A bankok is új termékekkel jelenhetnek meg a jövőben, például előtakarékoskodás után kamatkedvezménnyel kínált felújítási célú személyi kölcsönnel vagy jelzáloghitelekkel. A lakáspiac és a lakáshitelpiac ugyanis növekedésre utaló adatokat mutat, köszönhetően a továbbra is erős keresletnek.Idén szeptemberben a magánszemélyek által hirdetett lakások iránt 5 százalékkal többen érdeklődtek az ingatlan.com-on, mint egy évvel korábban. Az ingatlanközvetítők kínálatában szereplő lakások iránt pedig az idei hónapokban 5-19 százalékkal volt nagyobb az érdeklődés. A lakások drágulása miatt a vevőknek egyre nagyobb szüksége van külső forrásra is az ingatlanvásárláshoz, ami miatt tovább nőhet a lakáshitelek szerepe az ingatlanpiacon. 2018 első félévében több mint 52 ezer lakáshitelt folyósítottak, 390 milliárd forint értékben, ez 2017 első félévénél 11 százalékkal több.A magyar hitelpiac legfrissebb KSH-adatairól bővebben délutáni összefoglaló cikkünkben olvashatnak.