Megállíthatja a falvak elnéptelenedését a kormány új programja?

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bár a községekben a lakóingatlanok áremelkedése sokáig elmaradt a nagyobb városokétól, az MNB, legfrissebb lakáspiaci jelentésében már a községekben mérte a legnagyobb áremelkedést. Ez viszont még nem tekinthető tartós folyamatnak, így a vidéki és a fővárosi lakásárak közti olló záródásáról is korai beszélni.

Mennyit számít a CSOK?

Valkó Dávid vezető elemző OTP Jelzálogbank / OTP Ingatlanpont Valkó Dávid, terület- és településfejlesztő geográfus, földrajz tanár, illetve újságíró alapdiplomája, majd ingatlanszakértő másoddiplomája megszerzését követően, 2000 óta ingatlanpiaci elemzőként tevékenykedik.... Tovább »

Becslések szerint országszerte 560 ezer lakás, ház áll üresen, többségük vidéki településeken. Az 1000 főnél kisebb teleüléseken az ingatlanok 23 százaléka lakatlan, de nem sokkal jobb a helyzet a valamivel nagyobb, de 5000 főnél kisebb településeken sem, ahol a lakások 17 százaléka üres.Pár évtizede még sokan nem akarták elhagyni eredeti lakóhelyüket, mára azonban ez a helyzet radikálisan megváltozott: rugalmasabbá váltak a hazai munkavállalók. Sokan külföldre mentek dolgozni, de az országhatárokon belül is megnőtt a népességmozgás. Ez jót tesz a munkaerőpiacnak, de nem kedvez a falvaknak. A folyamat jól leképeződik az ingatlanárak változásában is. Az OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint, míg például a nagyvárosokban átlagosan 15, a kisebb városokban 8 százalékos árnövekedés történt tavaly, a községi jogállású településeken összességében csupán 1 százalékos volt a drágulás 2017-ben, ez a különbség pedig sok éve megfigyelhető már.Olyan elhagyott, kiöregedett település, ahol lényegében teljesen eltűnt a lakosság, kéttucatnyi lehet az országban. Az ötezer lakos alatti települések számaránya szembetűnő, ezek teszik ki a magyarországi települések 90 százalékát. A községek döntő többsége azonban ingatlanpiaci szempontból egyelőre fehér folt, az OTP Ingatlanpont szerint jelenleg nagyjából 200 olyan település van az országban, ahol egyáltalán nem adtak-vettek házat, és további 4-500 faluban legfeljebb 1-2 tranzakciót regisztráltak az elmúlt évben.A kormány a Modern Városok Program után elindítja a Magyar falvak programot. Ennek része, hogy az ötezer fő alatti településeken növelik a CSOK összegét, ami a használt ingatlanokra is vonatkozik. Aki a tájegységi arculatba illő ingatlant épít, további kedvezményeket kaphat, bár részletek még nem ismeretesek. A családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) jelenlegi szabályrendszere eltérő mértékben támogatja új és használt lakás, lakóház építését vagy vásárlását. A CSOK a már megszületett vagy vállalt gyermekek száma szerint is változó juttatással számol: a gyermekek számának emelkedésével egyre több támogatást ad a családoknak. Használt lakás esetén: az egygyermekes család 600 ezer forintra, kétgyermekes család 1,43 millió forintra, háromgyermekes család 2,2 millió forintra, míg egy négygyermekes család már 2,75 millió forintra számíthat."Jelenleg megyénként és településenként nagyon eltér, milyen önrészt kell letennie egy családnak az otthonteremtési kedvezmény mellé" - mondta el. Az ingatlanpiaci szakértő számításai szerint az átlagos lakásárakat tekintve, 3-4 gyermek esetében a CSOK jelenleg egy-egy használt lakás árának jellemzően harmadát-negyedét fedezi a megyeszékhelyeken. Természetesen a területi különbségek itt is érzékelhetőek: Salgótarjánban például egy négy gyermekes család számára a kinézett használt ingatlan vételárának átlagosan a 60 százalékát fedezi a CSOK. Ahogy drágulnak az egyes települések átlagárai, úgy kell egyre nagyobb önrészt letenni a CSOK mellé. Ha a kormány megnöveli a CSOK-ot az 5000 fő alatti településeken, még az is elképzelhető, hogy a jövőben önrész nélkül lehet majd lakóingatlanhoz jutni az érintett települések egy részén, ami lendületet adhat a vidéki ingatlanpiacnak."A megemelt CSOK különösen ott növelheti az ingatlanok iránti keresletet, ahol még elérhető távolságban van munkalehetőség, iskola, szolgáltatások. Feltehetőleg a nagyvárosok vonzáskörzete fog tovább terjedni, mert sok fiatal vállalja majd a hosszabb utazást cserébe azért, hogy megfizethető áron jusson otthonhoz" - tette hozzá a szakértő.