Megint csurrant-cseppent a kormány az építőipari cégeknek

Idén még három milliárd forintnyi pályázatot ír ki a kormány az építőipari kis és közepes vállalkozások hatékonyságának növelése céljából - jelentette be keddena tárca épületében tartott sajtótájékoztatón, miután találkozottEzzel 25 milliárd forintra nőtt az ezt célzó programban juttatott támogatás összege, de ezt kevesellte a szövetség elnöke, szerinte legalább 41 milliárd forint kellene.A kormány építésgazdasági stratégiáját ez alkalommal is megismétlő miniszter nem tért ki erre a felvetésre. A Portfolio-nak arra a kérdésére, hogy támogatja-e a kormányzat az ÉVOSZ áfa-javaslatait azt felelte: a költségvetés elkészítésekor vizsgálják az ágazat egészének megújítására vonatkozó szövetségi észrevételeket.

