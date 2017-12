Megtaláltuk az agglomeráció legjobb településeit

Nagykovácsi

Családbarát fővárosi kerületek

Az Otthon Centrum Budapest jellemzően családi házas beépítésű kerületeit, valamint Pest megye településeit vizsgálta meg a családosok számára fontos jellemzők alapján. Ilyen az óvodai és az orvosi ellátás, a fővárostól való távolság, valamint az ingatlanárak, de a kapott eredményeket az adott település lakásállományának mérete és lakásépítések alapján is korrigálták. Az elemzésben összesen 182 darab, ezer főnél népesebb település, illetve a fővárosi kerületeket vizsgálták.Az összesítésben ezek alapján az agglomeráció legjobb települései:A főváros legjobb kerületei pedig a XI., a XIV. és a XVI. lettek.A győztes települések mindegyike viszonylag jól elérhető távolságra van Budapest belső városrészeitől és mindenhol jelentősen magasabb az óvodai férőhelyek aránya az agglomerációs települések átlagértékéhez képest. Lényeges különbség közöttük az ingatlanárakban van: Nagykovácsiban, Diósdon és Telkiben jelentősen drágábbak a használt ingatlanok, mint a forgalmasabb településeken. Dunaharaszti és Nagykovácsi ingatlanárai között például háromszoros a különbség."Nem találtunk olyan települést amelyik minden mutatóban kiemelkedő értékkel bírna - mondta el, ami azt mutatja, hogy a vizsgált települések eltérő funkciókkal rendelkeznek. A főváros közeli csendes településeket kiemelkedően magas ingatlanárak jellemzik, és elsősorban a nyugalmat keresők számra lehetnek vonzók. Egy nagyobb lélekszámú, vagy központi helyen fekvő település - például Dunaharaszti vagy Diósd - ugyanakkor azért lehet vonzó választás fiatal családosok számára, mert az oktatás és az egészségügy terén megfelelő ellátással rendelkezik."A legrosszabbul teljesítő települések szinte kivétel nélkül az agglomeráció délkeleti részéből kerültek ki: Kocsér, Jászkarajenő, Tápiógyörgye, Tápiószőlős, Nyársapát, Szentmártonkáta. Ezek mindegyike messze, a reggeli csúcsidőben minimum 90 perc utazási távolságra van a fővárostól, és szinte minden más vizsgált mutatóban jóval az átlag alatti értékek jellemzők rájuk, kivéve az óvodai férőhelyek számában.A fővárosi kerületek közül a XI., a XIV. és a XVI. kerület értékei a legkedvezőbbek. Ezek vannak legközelebb a belvároshoz, az új építés aránya is kiemelkedően magas, valamint a XVI. kerülettől eltekintve a lakásállomány forgása is igen kedvező, azaz az itt található lakások átlagnál nagyobb arányát adják-veszik évente. 1000 lakosra vetítve az óvodai férőhelyek száma viszont csak áltagosnak mondható.Mind a kerületek, mind a településekre igaz, hogy az országos csökkenő népességszámhoz képest pozitív demográfiai egyenleggel rendelkeznek, ami szintén alátámasztja azt, hogy élhető környékekről van szó.