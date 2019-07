Mesés helyre vásárolta be magát Novak Djokovics

Egyelőre nem tudni, hogy mennyit kellett letennie az asztalra, de a vezető amerikai ingatlanos portál szerint az ehhez hasonló méretű lakások abban a körzetben 6-10 millió dollárért kelnek el manapság. Ebben a 18 emeletes toronyházban a minap adtak el egy háromszobás lakrészt 9,5 millió dollárért.

fotó:Eighty Seven Park

A ház 66 lakásának 90 százalékát már értékesítették, a tenisz sztár már karácsonyra beköltözhet, legalábbis ezt ígéri a fejlesztő. Egyébként pár hónapja nem kevesebb, mint 68 millió dollárért hirdették meg ugyanitt az egyik penthouse lakást, de arról még nincs hír, hogy jött-e rá vevő.

fotó:Eighty Seven Park

Djokovics mindenesetre nem panaszkodhat: senki sem zavarja majd abban, hogy naphosszat bámulja az Atlanti óceánt. A lakást majdnem teljesen körbeveszi egy széles erkély.

fotó: Eighty Seven Park

A konyha abszolút top luxus berendezésű, high-end eszközök és gépek várják a sportolót, akiről köztudott, hogy extrém bio és gluténmentes étrendet tart. Az épületben külön szakkertészt is lehet fogadni, ha valaki saját teraszán akarna különleges növényekkel foglalkozni.

fotó:Eighty Seven Park

A lakók örülhetnek annak is, hogy a fejlesztő nem feledkezett meg az úszni vágyókról sem, két saját használatú medence, egy török hammam, fitness központ és bor bár is rendelkezésre áll. Djokovicsnak csak át kell ballagni az utca túloldalára és akár teniszedzést is tarthat, az ottani privát pályán.