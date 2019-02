Mi történt a kiadó lakásokkal? - Már nem az V. kerületben kell a legtöbbet fizetnünk

A XIII. kerületi 3600 forintos négyzetméterár, így egy 50 négyzetméteres lakás esetében havi 180 ezres bérlési költséget, egy 30 négyzetméteres esetén pedig 108 ezer forintot jelentene. Fontos azonban hozzátenni, hogy amennyiben az oldal által jegyzett bérleti szerződések nagyobb arányban tartalmaztak új építésű, vagy különösen frekventált helyen lévő lakásokat, valamint kisebb alapterületűeket (ahol a fajlagos bérleti díj mindig sokkal magasabb) az nagyban befolyásoltja a kapott átlagos értéket.

A fővároson kívül már 75 ezerért is lehet bérelni egy kétszobás lakást

2018-ban az összes Otthon Centrum által bérbe adott ingatlan adatai alapján a legdrágább átlagos havi négyzetméterenkénti bérleti díj már nem az V. kerületben, hanem a XIII. kerületben volt. Ebben a kerületben az oldal közvetítésével létrejött bérleti szerződések alapján 3600 forintos négyzetméteráron adták ki a lakásokat havonta, ez a 2014-es év során a kerületben fizetett átlagérték duplája. Az V. kerület az egész éves összesítés nyomán csak a második helyezett, így is kimagasló, közel 3500 forintos fajlagos havi bérleti díjjal. A turisztikailag is érintett belső kerületekben 3000-3200 forint, az egyetemisták által keresett VIII., IX. kerületben 2600-2900 forint volt négyzetméterenként ez az összeg.Budán a hagyományosan is drága I. kerület mellé zárkózott az egyre népszerűbb III. kerület, ahol havi 3000 forint körül alakult az átlagos fajlagos bérleti díj a megkötött szerződések alapján, míg a XI. és XII. kerületekben 2800-2900 forint volt a kifizetett egy négyzetméterre vetített, átlagos díj. A lakótelepeken és a külső pesti kerületekben ugyan kevesebb ez az összeg, 2000 forint alatt nem volt bérleti szerződés az Otthon Centrum adatbázisában. 2018-ban az átlagos bérleti díj a legdrágább XIII. kerületi lakótelepi panelekben 2800, a szintén kedvelt XIV. kerületben 2400 forintos négyzetméterár volt az átlag havonta.A vidéki régióközpontokban az átlagos havi bérleti díj egy négyzetméterre vetítve 1500-2100 forint között alakult a tégla társasházi lakásoknál, míg a paneleknél 1300-1700 forint volt négyzetméterenként a havi átlagos bérleti díj. Ennek megfelelően, a szerencsésebbek egy 50 négyzetméteres téglalakást akár 75 ezer forintért is kivehettek a vidéki régióközpontokban.

Még mindig megéri a hosszú távú lakáskiadás?

A hosszú távú bérbeadásból elérhető nettó hozam az átalány költségelszámolást választó magánszemély bérbeadók számára - az átlagos fajlagos bérleti díj és az átlagos értékesítési fajlagos ár figyelembe vételével - a portálon keresztül létrejött tranzakciók alapján 2018-ban 6,4-6,8% volt. Az alacsonyabb érték a drágább fővárosi kerületekben volt jellemző, ahol a lakások vételi ára is jóval több, míg a magasabb hozamszint a vidéki városokban és a keresett fővárosi lakótelepeken volt elérhető. Ezek tükrében nem véletlen, hogy továbbra is jelentős a befektetési célú vásárlás a városi lakáspiacokon.