Micsoda? Tényleg 10%-os áresés jön a lakáspiacon!?

"Úgy tűnik, hogy 2020-tól megszűnik az új építésű lakások esetében alkalmazható, 5 százalékos kedvezményes áfakulcs. Mekkora áremelkedésre számít a kedvezményes kulcs kivezetése miatt?"

"2020. januárig olyan mértékű ingatlanfejlesztés valósul meg, amely túlkínálatot okoz, így több mint 10 százalékos árcsökkenésre számítok a lakáspiacon."

Nem lepődnénk meg, ha mindenki, aki kicsit is közelebbről szemléli a lakáspiaci folyamatokat, az azt befolyásoló tényezőket és ezen tényezők változásait, most felszisszen a gazdasági bizottság elnökének kijelentésére.- tette fel teljesen indokoltan a kérdést a Világgazdaság munkatársa az interjúban. A meghökkentő válaszra talán ő sem számított, bár nem firtatták tovább a kérdést.- válaszolta röviden és tömören Bánki Erik.Kizártnak tartjuk, hogy ez történjen. Sőt, inkább látható és érezhető áremelkedésre számítunk. Ha nem jön egy újabb gazdasági válság, ami átrendezi a világ és Magyarország erőviszonyait, akkor ez a vélelmezett újlakás-piaci árcsökkenés egyszerűen nem tud megtörténni, aminek számos racionális oka van.Először is a legfontosabb érv, hogy túlkínálat lenne új építésű lakásból egyszerűen nem igaz. Míg a válság előtti legerősebb években mintegy 30-40 ezer lakást adtak át évente!, addig a 2013 és 2017 között 5 évben 47 ezer lakást adtak át, ami évente alig több mint 9 ezer darab, míg 2018-ban és 2019-ben (a több hónapos várható csúszásokat nem számolva), mintegy további 50 ezer lakás készülhet el, ami éves átlagban 25 ezret jelentene. Az egymás után érkező projektleállásokról szóló piaci hírek pedig még kevésbé erősítik a kínálati oldal túlburjánzását.Az ezer főre vetített kiadott építési engedélyek számában sem ostromoljuk a válságot megelőző éveket. És sajnos a csökkenő lakosságszám is kedvez a magasabb statisztikai számoknak. Ráadásul a külföldi (északi) példákat vizsgálva az árcsökkenés ezer főre vetítve 6-7 darab közötti szinten tudott érdemben megindulni átadott! (nem kiadott) engedélyekre vetítve, amiben mi 2017-ben 1,5-es értéket tudtunk elérni, és várhatón 3-3,5 közelébe fog tudni emelkedni nálunk ez a szám a következő 2 évben.

A jelenlegi 5%-ról újra 27%-ra emelkedik vissza az új lakások áfája, ami önmagában mintegy 21%-os drágulás lenne

Nem enyhül az építőiparon lévő nyomás (munkaerőköltség, anyagárak)

2021-től szigorodó energetikai szabályok

Van még tere a hitelezésnek

Befektetők várható rohama az 5%-os áfával még megvásárolható új építésű lakásokért

A jelenlegi statisztikák szerint, a budapesti új építésű lakások átlag négyzetméterára:

730 000 Ft (bruttó)

De hogy ne csak az interjúban említett "túlkínálattal" foglalkozzunk, néhány érv amellett, hogy (stabil gazdasági fejlődés és válságmentes időszakban) miért nem várható az új lakások árának, vagy akár az általános lakásáraknak a csökkenése.Hogy majd 1-1,5 év múlva Bánki Eriknek lesz-e igaza a lakásárakkal kapcsolatban, azt majd az élet eldönti, de ha jót akar a magyar gazdaságnak (töretlen fejlődés), a magyar emberek életszínvonalának (a reálbérek növekedése), a biztonságérzetünknek (merünk hosszú távú hitelt felvenni), a demográfiánknak (nem hagyják el többen az országot és sok gyermek születik), akkor ő sem bízhat másban, mint az árak szolíd, de inkább további emelkedésében. Amíg nem az állam építi a lakásokat a városokban, hanem a piaci szereplők, addig a gazdasági racionalitásnak és a piaci mechanizmusoknak lesz jelentősége a lakáspiacon.Ahogy mindig, 2020 elején is megvizsgáljuk majd a piaci adatokat.