Milliárdos ingatlanokra csaphat le az állam és a helyi önkormányzat a Balaton partján

A legfrissebb befektetési trendekről csak itt tájékozódhatsz. Ezért már most foglalj helyet! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Park West 1134 Budapest, Szabolcs utca 15-25. 229 db lakás

32 - 79 m2 alapterület Átadás:

2021 H1 25.8 - 112 M Ft Ajánlatot kérek

Waterfront City 1033 Budapest, Folyamőr utca 3. 269 db lakás

30 - 126 m2 alapterület Átadás:

2021 Q4 25.2 - 209.9 M Ft Ajánlatot kérek

A Portfolio birtokába jutott törvénytervezet szerint a közterületek fennmaradása és új közterületek kialakítása hosszú távon csak úgy biztosítható, ha minél több ingatlan válik az önkormányzat vagy az állam tulajdonává. Ennek érdekében a javaslat rögzíti a nem közterületi ingatlanok vonatkozásában az elővásárlási jogot (a védett természeti területek kivételével, mert azt a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény rendezi) a közigazgatási területével érintett önkormányzat vagy az állam számára. Az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba bejegyzését annak kell kezdeményeznie az ingatlanügyi hatóságnál, aki azzal élni kíván; az állam esetében az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szervnek.Az indoklásban azzal érveltek, hogy közérdek a Balaton mindenki számára történő elérhetősége.Egyelőre nem tudni, mennyi ingatlant érint ez a rendelkezés, amiről most szerdán tartottak általános vitát a Parlamentben.Az viszont kiolvasható a tervezetből, hogy a kormányzat eltérően is rendelkezhet a legnagyobb beépítettség és a beépítési magasság ügyében. Ez pedig utat nyithat a településrendezési tervekben megszabott paraméterektől való eltérés előtt is és növelheti az átlagosnál nagyobb és magasabb épületek számát közvetlenül a tó partján.Elvileg az úgynevezett területfelhasználási egység mérete minden településrendezési eszköz esetében fix. Ezt nem lehetne növelni, kivéve, ha a kormány - a parlament helyett - külön rendeletben szabályozza (vagyis engedélyezi) ezt.