Milliókat bukhatsz, ha nem a tervasztalról veszel új lakást

Nézzünk egy konkrét példát!

Összességében tehát 46 százalékos drágulást lehetett tapasztalni egy átlagos budapesti új lakás esetében több mint 3 év leforgása alatt, ugyanakkor fontos hozzátenni, hogy egy stagnáló piacon a korai vásárlás előnye, vagyis a tervasztalról történő választásé, mindössze 8 százalék. Vagyis ha például fordulat következne be a piacon (amire egyelőre nincsenek jelek) könnyen akár negatívba is átcsaphatna ez az érték.

A vizsgálat módszertana

A Living megbízásából az Eltinga 14, legalább 100 lakást tartalmazó fővárosi lakóprojektet vizsgált meg a Budapesti Lakáspiaci Adatbázisból. A projektek főbb sarokpontjainak (terv, építés, befejezés, várható befejezés) azonosítását követően került sor az adott építési fázisban, valamint a piacon töltött átlagos időtartam meghatározására, valamint ezen információk alapján mintaprojekt felállítására. A mintaberuházás esetében meghatározásra került az árváltozás, valamint az értékesítettség alakulása, míg a piaci árnövekedés kiszámításához az Eltinga a Budapesti Lakáspiaci Riportban szereplő, a teljes piacra képzett fajlagos árak negyedéves változását vette figyelembe, 2016 első negyedéve és 2019 második negyedéve között, és az így megkapott átlagos negyedéves változásokat vetítette a mintaprojekt időtartamára.

A 14 darab, száznál több lakásos budapesti beruházásra kiterjedő elemzés azt mutatja, hogy a lakások ára a terv fázistól az elkészülésükig átlagosan több mint 46 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban, a piaci árnövekedéssel együtt számolva. Stagnáló piac mellett is, több millió forintot is nyerhet az, aki új építésű lakását egy korai fázisban vásárolja meg, A Wing Zrt. lakóingatlanokra specializálódott ernyőmárkájának elemzése szerint.Az új lakások drágulását nem csupán az általános piaci áremelkedés mozgatja, az árnövekedés a projekt életciklusával is összefüggésben áll. Ezt támasztják alá a Budapesti Lakásriport Adatbázisnak számai is, amely alapján ugyanebben az időszakban 38 százalékos piaci drágulás következett be.A Living elemzése szerint, a lakások több mint 40 százaléka már a tervezőasztalról elkel, az átadás előtt egy évvel pedig átlagosan 74 százalékos az értékesítettség aránya, míg a projekt elkészülésekor már csupán a lakások 7 százalékából lehet válogatni."A beruházók által kínált kedvező fizetési konstrukciók szintén vonzó befektetési alternatívává teszik az új otthonokat, a használt ingatlannal ellentétben ugyanis az új lakásokat csupán elkészülésük után kell teljesen kifizetni" - mondjaEgy példával illusztrálva: egy 40 millió forintért meghirdetett, még építés előtt álló lakás esetében 25 - 75 százalékos fizetési ütemezésnél mindössze 10 millió forintos kezdő részletet kell befizetnie a vevőnek, a maradék 30 millió forint kifizetésére azonban csak átlagosan 2 év múlva kerül sor. A lakás ára viszont a korai fázisban történő vásárlással rögzül 40 millió forintban, miközben értéke a múltbeli adatok alapján a projekt befejezésére - a már a korábban említett 46 százalékos növekedéssel számolva - elérheti akár az 58,4 millió forintot. Így a kezdeti 10 millió forintos befektetéssel két év alatt több mint 18 millió forintot lehet nyerni, amely a piaci áremelkedésen felül is 3,2 millió forintos pluszt jelent.