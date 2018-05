MNB: tovább szárnyalnak a községi lakásárak

A városok és községek számára nem csak a lakásárak a legfontosabbak, hanem az is, hogy mennyire tudnak vonzók lenni a jövőben. A Smart City konferencia erről szól. A városaink jövőjéről. Regisztrálj most! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Folytatódik a községi lakásárak felzárkózása

A községek árai ugyan valamelyest valóban elkezdtek felzárkózni Budapesthez, de hozzá kell tenni, hogy míg 2013-ban a községek átlagárai a budapesti árszint 47 százalékán álltak, addig 2017-ben 25 százalék volt ugyanez. Éppen ezért még korai örülni a közeledésnek, hiszen a lemaradás továbbra is hatalmas. A most megindult trendnek még évekig folytatódnia kellene ahhoz, hogy elérjük a 4 évvel ezelőtti arányokat.

Az MNB fél évvel ezelőtt mért először nagyobb áremelkedést a községekben, mint Budapesten, akkor az volt a kérdés, hogy ez egyszeri vagy tartós folyamat lesz-e. A mostani adatok alapján úgy tűnik, kitart a vidéki áremelkedés, ami egyre magasabb tranzakciószámok mellett zajlik. 2017 egészét tekintve jellemzően azokon a településeken nőtt leginkább a forgalom, ahol még alacsonyabb volt az árszint. A községekben 17,9 százalékkal mentek feljebb az árak, ezzel szemben Budapesten 13,3 százalékos volt az áremelkedés, a városokban pedig 12,2 százalék. Reálértelemben - az inflációval korrigálva -tavaly 11,4 százalékkal mentek feljebb az árak.

Az új fejlesztések közel kétharmadánál mérhető valamekkora csúszás

Banai Ádám igazgató, Pénzügyi Rendszer Elemzése Igazgatóság Magyar Nemzeti Bank Banai Ádám a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi befektetéselemző és kockázatkezelő szakán szerzett MSc diplomát, doktori fokozatát ugyancsak a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskolán szerezte. 2008-ban... Tovább »

Az országos áremelkedés tehát csak minimálisan mérséklődik, így még 2018-ban is kitarthat a kétszámjegyű, vagyis a 10 százalékot elérő áremelkedés. Továbbra sem beszélhetünk túlfűtött piacról, a reáljövedelem-dinamika és a hitelezés felfutása támogatja a keresletet. A tranzakciók 45 százalékához kapcsolódott tavaly hitelfelvétel, de a válság előtt ennél magasabb értékek is voltak, így még ezen a téren is van tér a bővülésre. Ami a lakásvásárlók csoportjainak összetételét illeti, 2014 óta látható, hogy Budapesten a befektetési célú lakásvásárlás teszi ki a tranzakciók legnagyobb hányadát, ennek értéke jelenleg 40 százalék.Az építőipar 55 százalékát az állami beruházások kötik le, míg a kereskedelmi- és a lakóingatlanpiac 22-23 százalékot tesz ki. Az építőipar szereplői között azonban van egyfajta preferencia az állami beruházások számára, ami - a munkaerőhiány mellett - szintén hozzájárul a lakásépítések csúszásához. Régiós összevetésben még mindig kiugróan alacsony a hazai lakásállomány megújulása. Míg a szomszédos országokban évente a lakásállomány 1 százaléka újul meg, addig Magyarországon mindössze 0,3 százaléka., a Portfolio legutóbbi konferenciáján a lakáspiac jelenéről és jövőjéről beszélt előadásában. A szakember elmondta, mind reál, mind nominál értelemben jelentős felfutás tapasztalható a hazai lakáspiacon. Ez a pozitív tendencia az egész hazai lakáspiacot jellemzi ugyan, de más más mértékű az egyes területek és településtípusok esetében, a legerőteljesebb felfutás az elmúlt években Budapestet jellemezte.A jelentős áremelkedésnél mindig felmerül a buborék kialakulásának kockázata. De azt mindig borzasztó nehéz megválaszolni, hogy valóban kialakult-e lufi a piacon, mondta el a szakember. Jelenleg a gazdasági fundamentumoknál jóval lejjebb vannak a lakásárak, a budapesti árak pedig a környékén vannak csupán. Így még a budapesti piacon sem lehet boomról beszélni, a fővárosi piacot azonban már biztosan nagyon figyelni kell majd.Bár a lakásárak eddig jelentősen nőttek, a további növekedés sem jelenti azt feltétlenül, hogy ez a jövőben eltérést fog előidézni a fundamentumoktól, mivel a gazdasági kilátások pozitívak, a bérek pedig növekednek.A lakáshitelezésről, az árakról és az egyes lakástakarék konstrukciók lehetőségeiről az OTP Csoport szervezésében május 28-án megrendezésre kerülő, ingyenes Hello Otthon Esten további fontos részleteket tudhatunk meg.