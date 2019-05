Nem elég az okos tégla, okos ember is kell hozzá

Bemelegítéskénta Kopaszi-gáton zajló hatalmas, vegyes funkciójú beruházás kapcsán a tervezés alapos előkészítését nevezte kulcsfontosággúnak, enélkül semmiféle digitális forradalmi újítások nem működnek. Példaként a közműrendszer és a közlekedési terhelés megváltozása miatt kialakuló helyzetre való felkészülést említette.Külön beszélt a plusz elektromos és hűtési igényekről. Az ennek megfelelő rendszerek végleges formájának megtervezése hónapokat vett igénybe és sokféle digitális megoldást igényelt. A BudaParton minden épületet BIM technológiával terveztek-terveznek, létrehoztak egy BudaPart Genplan eszközt is, ami a folyamatosan változó tervi állapot követését is segíti. Az építkezésről készült érdekes Portfolio-videot itt nézheti meg.

Reicher Péter régió igazgató GRAPHISOFT SE Reicher Péter okleveles építőmérnök, jogi szakokleveles mérnök. Szakmai pályafutása során korábban - többek között - az SAP, a Xerox, valamint a HP államigazgatási területért felelős vezetőjeként dolgozott... Tovább »

Tibor Dávid elnök Masterplast Nyrt. Tibor Dávid, az 1997-ben alapított Masterplast csoport egyik nagytulajdonosa, a Masterplast Nyrt. igazgatótanácsának elnöke. A tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett 1999-ben közgazdászként, a főiskolai... Tovább »

Nagy Péter magyarországi képviselő Redblocsystems Németországban (Technische Hochschule Deggendorf) 2009-ben szereztem építőmérnöki diplomát. Ebben az évben kezdtem el Passauban, egy építőipari középvállalatnál mint építésvezető majd projektvezető dolgozni. Generálkivitelezőként... Tovább »

Építőipar Konferencia (galéria, 14 kép)

Még konkrétabb újdonságokról számolt be, aki bemutatta a mobil eszközökre kifejlesztett alkalmazásukat. Ez az újítás sokkal hatékonyabbá és kezelhetővé teszi a kivitelezés egyes részterületeinek követését. Segíti az anyag és szerszám nyilvántartást, egy-egy építkezés logisztikai tervezését és a logisztikai mozgások ellenőrzését, valamint a tervdokumentáció folyamatos, helyszini kezelését.A résztvevőkhöz érdekes kérdést is intéztünk: "Ön szerint 5, 10 vagy 20 éven belül jelenik meg az első robot a magyar építkezéseken? A hallgatóság kétharmada szerint már pár éven belül jönnek a robotok.a kisebbségi véleményen volt, szerinte nemhogy 20, de még több évnyi távolságban van a robotok rendszer szintű elterjedése."Hiába van okos lakás, meg okos tégla, ez nem elég, nekünk okos ember kell" - utalt a legfontosabbra, vagyis a képzett szakemberek számának jelentős növelésére. Önálló BIM-képzést is sürgetett az egyetemeken.A panelben ülőa zsaluzatokal és álványokkal foglalkozó Peri Kft. ügyvezetője viszont azzal a hírrel szolgált, hogy egy idei német szakkiállításon már több robotot is látott és ez örvendetes.ugyanakkor pesszimistán látta a gyors robotizáció lehetőségét. "Nagy projekteknél viszont feltételezhető a magas színvonalú kivitelezés, amibe beletartozik a legkorszerűbb műszaki eszközök és eljárások alkalmazása. Az ilyen projekteknél a költséghatékonyság kulcskérdés, itt pedig sokat segíthetnek a robotok és általában az automatizáció és a digitális megoldások" - toldotta meg mondandóját a vezető.Ha nem is robotok, de más, folyamatgyorsítási módok már léteznek acégnél. Például a téglából álló előregyártott panel, amit sokkal gyorsabban lehet beépíteni, akár a gyártástól számított pár órán belül a helyszínen.A Graphisoft SE igazgatója azt fejtegette, hogy nem az új és még újabb anyagok fogják megmenteni az ágazatot. Úgy látta, hogy a BIM teljes körű alkalmazása az egyik nagy feladat. Utalt rá, hogy az egész Európai Unióban ez a trend, a legtöbb uniós ország előttük jár ezen téren. A Masterplast képviselője viszont azt mondta, hogy a megrendelők manapság sokkal nagyobb arányban keresik a tényleg minőségi anyagokat, egyre kevesebben vesznek silány minőségű termékeket, csak azért, hogy olcsóbb legyen a projektjük."Az innováció azonban kötelező lecke" - hangsúlyozta a cég vezetője.Fotó: Pictorial Collective