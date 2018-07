Nem mostanában kezdenek el csökkenni a lakásárak

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most extra early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Árindex

2018 I. negyedévében az előzetes adatok a forgalom további 9,4 százalékos erősödését mutatják. Bár sokan arra számítottak, hogy mostanra az áremelkedés üteme lassulni fog, ennek továbbra sem láthatók a jelei a piacon. Az árak a használt lakások esetében 4,0, az újak esetében 3,6 százalékkal lettek magasabbak az előző negyedévhez képest.A 2017-ben értékesített lakások összesített értéke közel 2200 milliárd forint volt, 16 százalékkal több, mint az azt megelőző évben. Az összes volumenen belül Budapest részesedése csökkent, ennek oka, hogy az itteni kereslet jelentős részben a már épülő új lakások felé terelődött. A 2017. évi végleges adatok szerint az év során 154 ezer lakásadásvétel jött létre, és ezzel a lakáspiac forgalma 5,1 százalékkal meghaladta a megelőző évit. 2017-ben az új lakások eladása egynegyedével bővült, a teljes forgalmon belüli súlyuk azonban még mindig alacsony.A használtlakás-árak szintje 2018 I. negyedévében 12,2 százalékkal volt magasabb, mint a megelőző év azonos időszakában. A megelőző negyedévhez képest ez 4,0 százalékos növekedést jelent. Az újlakás-piac árszintje a használtakéval párhuzamosan emelkedett. 2018 I. negyedévében még erőteljesebb, 3,6 százalékos áremelkedésre utalnak az előzetes adatok. 2018 I. negyedévében az új lakások ára 12,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

2017-ben a Budapesten eladott használt lakások átlagosan 24,4 millió forintba kerültek, 3,2 millió forinttal többe, mint 2016-ban. A megyeszékhelyeken ezalatt 1,5 millió forinttal, 13 millió forintra nőtt az átlagos ár. A kisebb városokban 11,5, a községekben 7,2 millió forintba került egy használt lakás, mindkét érték emelkedett 2016 óta.2018 I. negyedévében a lakások átlagos ára Budapesten és a nagyvárosokban tovább nőtt, a kisebb településeken csökkent. Hasonlóan alakultak az első negyedév négyzetméterárai is: aértéktől acsökkenő átlagos négyzetméterára egyre jobban elszakadt. Aa lakások egy négyzetméteréért, akellett fizetni.A régiókra jellemző négyzetméterárak változása is azt szemlélteti, milyen nagymértékben távolodtak a fővárosi lakásárak a többi régióra jellemző árszinttől. Jóllehet Észak-Magyarország kivételével mindenütt nőttek a nominális árak az elmúlt tíz évben, a növekedés mértéke egyik régióban sem közelítette meg a fővárosit.

Forrás: KSH

Mindez azt is jelenti, hogy több régióban még 2018 I. negyedévében is alacsonyabb volt a reállakásár a 2008. évi lakáspiaci válság előtti szintnél. Súlyosabb értékvesztést szenvedtek el az észak-magyarországiak mellett Pest régió ingatlanai is, amelyek reálértéke rendre 23, illetve 14 százalékkal csökkent. A vidéki régiók közül számottevő, 5,7 százalékos reálérték-emelkedés csak a Nyugat-Dunántúlon következett be, de ez is eltörpül a budapesti 37 százalékos drágulás mellett.

Forrás: KSH