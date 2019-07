Nézd meg térképen, mennyibe kerülnek az egyetemek melletti lakások!

Budapest

A fiatalok által kedvelt budapesti belvárosi kerületek lakásárai jelentősen emelkedtek az elmúlt tíz évben. A növekedésben a Palotanegyed vezetett, de több, mint duplájára emelkedtek a gazdát cserélt ingatlanok fajlagos árai Újlipótvárosban, Belső-, és Külső-Erzsébetvárosban, és az V. kerületben is. Azonban nem csak a belvárosi kerületek számítanak a hallgatók kiemelt célpontjainak a lakhatást illetően, hanem a nagy egyetemeknek helyet adó városrészek is, amelyek szintén látványos dráguláson mentek keresztül. Összességében minden kerület esetében bőven 60 százalék feletti különbségek mérhetőek a 2008 és a 2018-as fajlagos értékesítési árak között.

Az adott évben gazdát cserélt lakások fajlagos átlagárának változása a legnépszerűbb egyetemi helyszínekhez közelében (Forrás: Takarék Index)

Az árak emelkedése az utóbbi évben is nagyon látványos volt, sok helyen a 20 százalékot is meghaladta. A gazdát cserélt ingatlanok átlagos fajlagos ára a legtöbbet Óbudán és Lágymányoson emelkedett, körülbelül 22 százalékkal, míg a vizsgált fővárosi egyetemi helyszínek közül a legkisebb árváltozás Belső-Terézvárost (14%) és az I. kerületet (16%) jellemezte.Ennek ellenére az utóbbi két terület továbbra is a második és harmadik legdrágábbnak számított. A legmagasabb, 800 ezer forintot is meghaladó átlagos fajlagos értékesítési árakkal rendelkező V. kerület után Belső-Terézvárosban és az I. kerületben is közelítették a 700 ezer forintot a négyzetméterenként fizetendő összegek. De a XI. kerület egyetemi helyszínein vásárlók sincsenek könnyű helyzetben, itt is 600 ezer forint körüli összeget kell fizetni a lakások négyzetméteréért. Az előbbieknél valamivel olcsóbbnak tűnt Belső-Ferencváros és a Palotanegyed, ahol átlagosan 536 ezer forint környékén mozogtak a fajlagos átlagárak, míg a népszerű egyetemi központok közül egyedül Óbudán és Nagyzuglóban volt 500 ezer forint alatt a négyzetméterár.Ha valaki a vásárláson töri a fejét, lényegesen sokat spórolhat, ha kompromisszumot kötve a belváros és az egyetemhez közeli helyszínek helyett inkább kicsit külsőbb részeken néz körbe a lakások között. Újlipótvároshoz képest például Angyalföldön már közel 80 ezer forinttal alacsonyabbak (545 ezer Ft) az átlagos fajlagos árak, de Újpest vagy a XV. kerület választásával is jelentőset, nagyjából 200 ezer forintot lehet spórolni átlagosan négyzetméterenként. Szintén ugyanennyi takarítható meg, ha Lágymányos és Szentimreváros helyett a XXII. kerületet választják. Belső-Ferencváros esetében is hasonló a helyzet, a József-Attila lakótelep 100 ezer forinttal olcsóbb fajlagosan, míg a XIX. és a XVIII. kerületben 175-176 ezer forinttal alacsonyabb átlagárakkal lehet számolni.

Vidéki egyetemi városok

A fővárosihoz képest az árak jóval alacsonyabbak lehetnek a legnagyobb egyetemi kampuszoknak helyet adó vidéki városokban. Ezek között a legtöbbet átlagosan Gödöllőn kellett fizetni a lakások négyzetméteréért 2018-ban, itt ez meghaladta a 330 ezer forintot. A második helyen Győr, míg a harmadikon Debrecen állt még szintén 300 ezer forint feletti fajlagos árakkal, a negyedik helyre került Veszprémben ugyanennyivel. A vizsgált, legnagyobb egyetemi központok közül a legolcsóbban Miskolcon lehet lakást vásárolni, itt valamivel 170 ezer forint felett mozogtak az árak 2018-ban. Ez utóbbi esetben ráadásul a fizetendő összegek csak kevéssel haladták meg a 10 évvel korábbi szintet, a különbség mindössze 12 százalékos volt, míg Győrben több mint 70 százalékkal voltak magasabbak az átlagos fajlagos értékesítési árak, mint 2008-ban.

A lakásárak alakulása a vidéki egyetemi helyszíneken (Forrás: Takarék Index)

Megéri lakást venni az egyetemi évekre?

Sok esetben logikus döntésnek tűnhet a vásárlás, de természetesen a "venni, vagy bérelni" alternatívák közötti választás során az egyik legfontosabb tényező, hogy a családnak rendelkezésére áll-e egy olyan megtakarítás, ami elég egy lakásvásárláshoz, még ha ennek egy részét hitelből is finanszírozzák.

A lakáspiac jelenleg kedvelt befektetési alternatívának számít, így az egyetemre készülő leendő hallgatók családjai között is többen gondolkodhatnak el a lakásvásárláson. A döntés során fontos tényezők azonban, a bérleti díjak, és lakásárak szintje mellett, hogy a diák meddig tervez az adott ingatlanban élni. Ha ugyanis a vásárlásból fakadó költségek nagyobbak, mint amennyit pár év alatt a bérleti díjra költene el a család, akkor az ingatlantartásból származó későbbi hozamokat leszámítva nem biztos, hogy megéri vásárolni.vagyis az eredmények azt mutatták, hogy a jelentősen növekvő lakásárak ellenére még lehet találni olyan kerületeket, ahol esetleg egy 3-3,5 év alatt megszerezhető Bsc diploma esetében is a vásárlás felé billenhet a mérleg nyelve a bérlés helyett.

A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben (Forrás: Takarék Index)

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a tanulmányaik miatt új városba költöző diákok közül sokan választják azt az alternatívát, hogy lakásuk egy-egy szobáját kiadják valamely ismerősüknek, csoporttársuknak. Az adott területet jellemző 30 százalékos bérleti díjakat nettó jövedelemnek tekintve, Budapest esetében az elérhető adatok szerint, a vizsgált helyszíneken így már csak 1,3 és 3,4 év között mozogtak a fedezeti időtávok.

A fedezeti időtáv Budapest egyes kerületeiben, ha a vásárolt lakás egyik szobája kiadásra kerül (Forrás: Takarék Index)

A modell paraméterei

A modell felállításánál az a feltételezés élt, hogy a lakás vételárának 50 százaléka hitelből (10 éves futamidő, 5 százalékos THM) kerül kifizetésre. A lakásvásárláshoz egyéb járulékos költségek is tartoznak. Az egyszeri költségek között szerepel:

Az illeték, melynek mértéke 4 százalék

Az ügyvédi díj és az adminisztrációs költségek 1 százalékra rúgnak

A hitelfelvétel költsége 1 százalék

A beköltözés, illetve felújítás költsége 5 százalék (drágább lakások esetében ez elképzelhető, hogy felülbecsli a költséget)

Az amortizáció és a biztosítás díja évente a lakásár 1 százalékát teszi ki

Szobakiadás esetén a bérleti díj jövedelem a piaci bérleti díj 30 százaléka lehet havonta (ezt nettó jövedelemnek tekintve).

Fedezeti időtáv az a pont, ahol a bérlés és vásárlás költsége még éppen megegyezik. A fedezeti időtávok kiszámításához a Takarék Index kerületet jellemző átlag lakásáradatai mellett a Duna House bérleti díjai is felhasználásra kerültek.

A modell felállításánál az a feltételezés élt, hogy a lakás vételárának 50 százaléka hitelből (10 éves futamidő, 5 százalékos THM) kerül kifizetésre. A lakásvásárláshoz egyéb járulékos költségek is tartoznak. Az egyszeri költségek között szerepel:

Az illeték, melynek mértéke 4 százalék

Az ügyvédi díj és az adminisztrációs költségek 1 százalékra rúgnak

A hitelfelvétel költsége 1 százalék

A beköltözés, illetve felújítás költsége 5 százalék (drágább lakások esetében ez elképzelhető, hogy felülbecsli a költséget)

Az amortizáció és a biztosítás díja évente a lakásár 1 százalékát teszi ki

Szobakiadás esetén a bérleti díj jövedelem a piaci bérleti díj 30 százaléka lehet havonta (ezt nettó jövedelemnek tekintve).

A bérléskor a lakás mindig azonos minőségű, a bérleti díj az inflációnak megfelelően nő, szobakiadás esetében viszont nem változik. (Az ismerősnek történő kiadás során várhatóan a kiadó nem emel az infláció mértékének megfelelően a bérleti díjon.) A rendelkezésre álló saját forrást az 3 százalékos hozam mellett lehet befektetni. A diszkontfaktor megegyezik a hitel THM-értékével. A reál lakásár 2%-kal növekszik a vizsgált időszak során, a lakásért fizetendő tényleges összeg pedig a reállakásár növekedés plusz infláció ütemével nő.

Vidéken nehezebb lehet a helyzet

A vidéki városokban a fővárosihoz képest rövidebb időtartam esetén is meghaladhatják a bérlés költségei a vásárlásét.Természetesen a vidéki városok esetében is lehetőség van tovább csökkenteni a fedezeti időtávon, ha a lakás legalább egy szobáját kiadják, ebben az esetben 1,3-1,7 évre csökkenhet az időtartam, amely felett a vásárlás tűnhet az olcsóbb megoldásnak.

A fedezeti időtáv vidéken alap esetben, illetve, amennyiben a vásárolt lakás egyik szobája kiadásra kerül (Forrás: Takarék Index)

Vásárlás esetén több tényezőt is érdemes figyelembe venni, és mérlegelni az esetleges kockázatokat. A vásárlás mellett szólhat, hogy az adott diák nem csak a tanulmányai ideje alatt használhatja az adott ingatlant, hanem a munka kezdését követően is, ehhez azonban mérlegelni kell, hogy milyen esélye van a munkába lépésre az adott városban. Egy erős munkaerőpiaccal rendelkező település esetén ennek például nagyobb a valószínűsége. A vásárlás esetében kockázatot jelent, a tanulmányok idő előtti befejezése, vagy más városban történő folytatása, amelyre szintén fel kell készülni. Hozzá kell azonban tenni, hogy egy erős bérleti piaccal rendelkező település esetében könnyedén ki lehet adni az üresen maradt lakást.