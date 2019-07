Nézzük, melyik kerületben drágultak a legjobban a lakások!

Egressy Liget 1143 Budapest, Ilka utca 3/A 38 db lakás

A fővárosi használt téglalakások négyzetméterára minden kerületben emelkedett a tavalyi év azonos időszakához, vagyis a második negyedévhez viszonyítva, az Otthon Centrum által értékesített lakások esetében. Az emelkedés mértéke minden kerületben meghaladta a 10 százalékot, de azok a külső kerületek, amelyek alacsonyabb bázisról indultak még ezt is meghaladták. A külső kerületekben az árszint jellemzően az V. kerületi átlagos négyzetméterár kevesebb, mint a fele, a drágulás mértéke pedig 30 százaléknál is több volt a X., XV., XX., XXI., XXII. kerületekben. A belvárosi tranzakcióknál 20-30 százalékkal magasabb volt az ár a tavalyihoz képest, míg a budai kerületekben 20 százalék körüli drágulás történt egy év alatt.A négyzetméterárak tekintetében továbbra is az V. kerület a listavezető, ahol az átlagos fajlagos lakásár a létrejött tranzakcióknál meghaladta az 1 millió forintot. A budai kerületek többségét (kivéve a XXII. kerületet) 700-850 ezer forintos négyzetméterár jellemzi, csak úgy mint a VI. és a XIII. kerületet. A belváros többi kerületében 600 ezer forinttól, a külső kerületekben pedig 450 ezer forinttól érhetők el a téglalakások.

Ezek a négyzetméterárak az Otthon Centrum által értékesített lakásokra vonatkoznak, vélhetően valamivel magasabbak a piaci átlagnál, amiatt, hogy az olcsóbb lakásokat sokan nem feltétlenül ügynökségen keresztül adják el. Illetve a közvetítők is előnyben részesíthetik a magasabb árú ingatlanokat, ami szintén torzíthatja az átlagárakat.

A panellakások áremelkedése minden kerületben elérte 20 százalékot a tavalyi év első feléhez viszonyítva, de a X. és XX. kerületekben ennek duplája volt mérhető. A legmagasabb négyzetméterár a XI. kerületben volt 655 ezer forinttal, míg a szintén népszerű XIII. kerületben 600 ezres négyzetméteráron keltek el a panellakások idén. Fél millió forint alatti négyzetméteráron már csak a külső pesti kerületekben lehetett vásárolni.

Az agglomerációban mindenhol emelkedtek az árak

A fővárosi családi házakat mérsékeltebb árak és áremelkedés jellemezte az idei év első hat hónapjában. A legmagasabb árak továbbra is Buda hegyvidéki részein voltak (II. és XII. kerület), ahol 800 ezer forintot meghaladó összeget kértek (és kaptak) az eladók a családi házuk négyzetméterért. A legolcsóbb pesti peremkerületekben ezzel szemben 300-350 ezer forint volt az átlagár (pl. a XV., a XVII., XVIII és a XX. kerületben).A fővárosi agglomeráció településein mindenütt emelkedtek az árak. A legdrágább társasházi lakásokat az északi szektorban, a Dunakeszi, Szentendrei és a Pilisvörösvári járások településein adták el, átlagosan 500 ezer forintos négyzetméteráron. A legnagyobb számban családi házakat kerestek a vásárlók: a legdrágább házakat a szintén a Dunakeszi járásban (átlagosan 45 millió forint), a legolcsóbbakat a Monori járás településein vásárolták (átlagosan 20,5 millió forint), míg a négyzetméterárak 220-400 ezer forint között alakultak.