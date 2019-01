Ők lehetnek a lakásárak emelkedésének a következő nyertesei

A használt lakások árainak szintje 2018 III. negyedévében az egy évvel korábbihoz viszonyítva 10,7 százalékkal nőtt, az új lakásoké csupán 4,3 százalékkal a korábbi év azonos időszakához képest.

Külső kerületek vagy az agglomeráció?

Az agglomeráció nyugati szektorában 375 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, míg a pesti külső kerületeknél (IV., XV.- XVIII., XXI., XXIII.) ez a szám 384 ezer forint.

Korábbi cikkünkben összefoglaltuk a KSH által közölt statisztikákat a legfrissebb, 2018 harmadik negyedéves lakáspiaci számok tükrében. Az egyik, talán a legtöbbek által várt szám a lakásárak emelkedése volt. Főleg amiatt, hogy míg 2018 első negyedévében a használt lakásoknál az éves tiszta árváltozás 10,6 százalékot, az újaknál 10,4 százalékot tett ki addig a következő, második negyedévben az éves árváltozás (a korábbi év ugyanazon időszakának áraihoz viszonyítva) már 5,9 százalékra mérséklődött a használt, és 6 százalékra az új lakások piacán. Sokan várták már a növekedés további lassulását - ha már az árak csökkenésére nem igazán volt esély - ez azonban 2018 harmadik negyedévében csak az új lakásoknál következett be.Az országos átlagnál Budapesten most is erősebb volt az emelkedés,3,4 millió forinttal többe, mint 2017-ben. Kerületi bontásban az elmúlt időszakra jellemzője, hogy az alacsonyabb bázis miatt a külső kerületekben jóval magasabb volt az áremelkedés mértéke, mint a belvárosi ingatlanoknál. De az agglomeráció is egyre nagyobb hangsúlyt kapott, sokan választották ugyanis a környező településeket új lakóhelyként.Budapesten belül tavaly közel 40 ezren költöztek másik kerületbe. Az elköltözők és odaköltözők különbsége alapján a XVIII. kerület volt a legkedveltebb, több mint 700-zal többen mentek oda, mint ahányan eljöttek. A második helyen a XVI., a harmadikon a XVII. kerület áll. Az eredményekből kiderül továbbá, hogy a legtöbben a belső kerületekből - V., VI., VII., VIII. IX. - költöztek ki.2014-ig Budapesten, az agglomerációs gyűrűt képező településeken, valamint az ország többi településén alapvetően párhuzamosan alakultak az árak, azonban 2015 után Budapest gyors ütemben eltávolodott az ország többi településétől, ezen belül a budapesti agglomeráció övezeti településeitől is. A főváros és agglomerációs gyűrűje között kialakult jelentős árkülönbség hatására

Klikk a képre!

A piacra kerülő lakások jellemző mérete ugyanakkor lényegesen kisebb Budapesten, mint a környező településeken (átlagosan 57, illetve 85 négyzetméter). Ezért a teljes lakásárakat figyelembe véve másképp alakul a vizsgált területek rangsora. Az egy lakásra jutó eladási ár az agglomeráció nyugati területein meghaladja a 35 millió forintot, ennél csak a budai hegyvidéki kerületekben magasabbak az árak (45 millió forint). Az agglomeráció északnyugati szektorában a budai egyéb kerületekhez hasonlóak az árak (31 millió forint). A teljes lakásárak tekintetében a pesti külső és átmeneti kerületek nem különböznek számottevően az agglomeráció északi és keleti területeitől (23-24 millió forint). A budapesti agglomeráció déli és délkeleti szektorainak lakáspiaci árszintje a vizsgált területi egységek között a legalacsonyabb, itt egy eladott használt lakás ára alig haladta meg a 21 millió forintot 2018 első kilenc hónapjában.