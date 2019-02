Pakolhatnak a bőröndbe a családosok: ezeken a balatoni településeken kapható a falusi CSOK

A változás lényege: azokat a CSOK-összegeket (vissza nem térítendő támogatásokat), amelyeket eddig csak új lakásra lehetett igénybe venni, ezentúl az érintett kistelepüléseken használt lakás vásárlására, bővítésére és korszerűsítésére is fel lehet majd használni. 1 gyermek után változatlanul 600 ezer forint lesz a használt lakások CSOK-jának az összege, 2 gyermek után viszont 1,43 millióról 2,6 millióra, 3 gyermek után pedig 2,2 millióról 10 millióra növekszik.

Mi lesz a balatoni településekkel?

A falusi csok az 5000 fő alatti településeket érinti, azokat, ahol a lakosságszám 2003-hoz képest nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag (ahol a 2003. január 1-jei népességszámhoz képest nem éri el a 95 százalékot a mostani népesség.) - mondta el Gulyás Gergely, csütörtöki sajtótájékoztatóján.Kigyűjtöttük azokat a falusi CSOK-nak megfelelő 5000 főnél kisebb településeket, amelyeknél 5 százaléknál nagyobb volt a népességfogyás 2003 óta, illetve amelyek rendelkeznek valamekkora partszakasszal. Az utóbbi feltételnek megfelelve, a több mint 480 Somogy, Veszprém, illetve Zala megyei kistelepülésből már csak kilenc part menti maradt. Az ingatlan.com kínálati négyzetméterárai alapján ezek közül a legdrágább település Szigliget, ahol meghaladja a 400 ezer forintot a fajlagos ár. Néhány helyen (Örvényes, Balatonudvari, Balatonrendes) a kevés eladó ház miatt az átlagolás torz képet adott volna, emiatt ezeknél hiányzik az átlagár. A második legdrágább település Balatonkenese volt 290 ezer forintos négyzetméterárral, ennél a városnál azonban nem egyértelmű, hogy járhat-e az ideköltöző családoknak az állami támogatás.

Mi ez a bökkenő?

A falusi CSOK feltételeinek megfelelő, általunk készített nem hivatalos településlistában máris van két érdekes település közvetlenül a Balaton partján, amelyeknél egyelőre még nem tisztázott, hogy miként fog számolni a kormány, de ha ezek egyike is a támogatott települések közé fog tartozni, biztosan lesznek néhányan, akik megfontolják a vízparti házvásárlást. A két kérdéses település Balatonkenese és Balatonakarattya, mindkettőnek 5000 főnél kisebb a népessége, Balatonkenese esetén pedig a jelenlegi lakosok száma csupán 75 százalékát teszik ki a 2003-as szintnek. Vagyis, az a többgyermekes család, aki éppen egy balatoni lakóingatlan vásárlásán gondolkozik, és egy közvetlen vízparti településen szeretné ezt megtenni, annak itt optimális választás lenne a falusi CSOK felvétele. Az árak Szigligethez képest például jóval kedvezőbbek és viszonylag sok, több mint 80 eladó balatonkenesei ház van csak az ingatlan.com adatbázisában is. Van azonban egy kisebb bökkenő, ami miatt a várost akár ki is vehetik a hivatalos listából.A probléma abból fakad, hogy az előbb említett Kenese és Akarattya 2014 októberéig egy településként volt nyilvántartva, így nem annyira meglepő, hogy Kenese esetében a lakosság 75 százalékra csökkent (2003-ban a KEKKH adatai alapján 3565, míg 2018-ban 2662 volt a lakosság száma). A közel 900 fős Akarattya népessége ugyanis kikerült a statisztikákból a szétválást követően, így Balatonkenese esetében elméletben járhat a falusi CSOK, gyakorlatban viszont ezt majd csak a kormány által kiadott végleges lista fogja eldönteni. Balatonakarattyánál viszont nincsenek 2003-as adatok, így ott még homályosabb, hogy melyik év fog a kiindulópontnak számítani (Amennyiben ez a község életében a legelső önálló, 2015-ös év lesz, akkor a támogatással vásárlók elfelejthetik Akarattyát, itt ugyanis csekély mértékben növekedett a népesség 2018-ra). Ha egyáltalán bekerül a számítások közé, hiszen 2003-ban a község lényegében nem létezett hivatalosan.Más kérdés, hogy az eredeti CSOK-nál például feltétel, hogy állandó lakcíme legyen az adott településen és az adott ingatlanban a gyermekeknek, és legalább az egyik szülőnek. Illetve az is vélelmezhető, hogy a támogatás csak lakóingatlan esetén igényelhető, így a nyaralónak minősített házak kiesnek a lehetőségek kosarából.