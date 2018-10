Robotok mondhatják meg, hogy mennyit ér a házad

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

Kiválthatják a robotok az értékbecslőket? Vagy nem lesznek hatással a szakmára? Esetleg egy együttműködés alakul ki az értékbecslők és a robotok között? Tette fel a kérdést, a konferencia résztvevőinek.A teremben ülők többsége szerint a robotok miatt valóban megszűnhetnek munkahelyek, de ezzel párhuzamosan új munkakörök is létrejönnek. Az értékbecslői szakmában pedig a legvalószínűbb forgatókönyv az lehet, hogy a robotok inkább segíteni, kiegészíteni fogják az értékbecslők munkáját, semmint kiváltani azt.A hatékonyság és az időhiány miatt egyre nagyobb szükség van az automata technológiákra. Mivel nemcsak az adásvételek száma, hanem az értékbecslések száma is folyamatosan nő, elengedhetetlen a technológiai segítség, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség emberi munkára is. Ezzel párhuzamosan Szlovákiában azt látjuk, hogy a nagyszámú értékbecslésnek köszönhetően a piac is egyre átláthatóbb lesz - mondta el Egy értékbecslés elkészítésének folyamata még 10 éve is sokkal lassabb volt, mint ma. A gépek elképesztő sebességgel képesek számolni és az értékbecslők munkájának nagy része biztosan automatizálható, így a munkát hamarabb kiválthatják mint gondolnánk - hívta fel a figyelmetElőrejelzést adni nem könnyű a piacra, a demográfiai kérdésektől kezdve sok mindent meg kell vizsgálni. Arra a kérdésre, hogy a robotok kiváltják-e az értékbecslők munkáját nem lehet egyetlen szóval válaszolni, ez ugyanis nagyban függ az értékbecslés céljától. Minden ingatlannak egyedi karakterisztikája van, amelyek elemzésében nagy szerepe van a térinformatikának. A benapozottságtól kezdve rengeteg olyan apró részletet figyelembe kell venni, ami befolyásolhatja egy ingatlan értékét. Nem véletlen, hogy Ausztriában az ingatlanügynökök gyakran értékbecslők is egyben és fordítva - mondta elEgyre hatékonyabbak vagyunk az értékbecslésben, noha hatalmas kihívások és változások vannak a kereskedelmi ingatlanok értékbecslésében is. Azon túl, hogy minden ingatlan különböző, az értékbecslés érzelmi kérdés is, egy algoritmus viszont nem képes megérteni az emberi tényezőt. Az értékbecslésekkel kapcsolatban a legnagyobb gátat az jelenti, hogy nem osztjuk meg a rendelkezésre álló adatokat - világított rá A bankszektorban az automatizáció már most is egy létező dolog, amellyel az értékbecslők korlátozott kapacitását segítik a robotok, sajnos azonban a tranzakciós adatok valóban nem túl átláthatók - tette hozzáA beszélgetés zárásaként arra a kérdésre, hogy "Ajánlaná-e az értékbecslő szakmát gyerekének?" a résztvevők eltérő válaszokat adtak, de a többség akár a szakma szépsége miatt is ajánlaná, függetlenül attól, hogy a robotizáció milyen mértékben fogja tudni helyettesíteni az értékbecslők által ma végzett munkát.