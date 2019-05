Százszoros az árkülönbség a falusi CSOK településeinek kínálatában

BB Házak 1094 Budapest, Balázs Béla utca 20. 58 db lakás

30 - 94 m2 alapterület Átadás:

2020 Q4 25 - 75 M Ft Ajánlatot kérek

A héten jelent meg az állami lakástámogatási rendszer új eleméről, a falusi CSOK-ról szóló részletes szabályozás, ennek értelmében 2486 kistelepülésen használt lakás vásárlására is felvehető 1 gyermek esetén 600 ezer, 2 gyermek esetén 2,6 millió, legalább 3 gyermek esetén 10 millió forint 2022 közepéig. A felvett összeg fele fordítható csak vásárlásra, a másik felét felújításra, vagy bővítésre kell felhasználni.Az ingatlan.com kínálata alapján ezen a 2486 kistelepülésen május közepén több mint 14 600 házat, vagy lakást hirdettek meg a tulajdonosok. A legdrágább ingatlanokat a Balaton közelében lévő településeken kínálták, itt akár 900 ezer forintot is meghaladták az aktuális kínálatban szereplő, eladásra kínált használt lakóingatlanok. Ezzel szemben a legolcsóbb Vas, Borsod, vagy Békés megyei településeken 8-10 ezer forintos négyzetméterárakkal is lehet találkozni. Ez mintegy százszoros árkülönbséget jelent, hozzá kell azonban tenni, hogy az ilyen alacsony fajlagos áron kínált ingatlanok legtöbbje bontásra ítélt ház, olyan elhelyezkedéssel, ahol akár még a közműellátottság sincs megoldva.