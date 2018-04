Szerbek nézegetik a magyar lakáspiacot

Kíváncsi vagy, mit hoz a jövő a lakáspiacon? Érdekel, meddig emelkedhetnek még az árak? Jelentkezz a Portfolio Lakás Konferencia 2018-ra és hallgasd meg, mit mondanak a piac legnagyobb szakértői! ÁTTEKINTÉS

Budapest és Pest megye a kedvenc lokáció

A többség 30 milliónál húzza meg a határt

Jellemzően két-háromszobás ingatlant veszünk

Szerbek nézelődnek

44 évesen veszünk lakást

A családi házat keresők közel 1 százaléka kifejezetten tanyát szeretett volna vásárolni. Hagyományos vályog, illetve vegyes falazatú ingatlanok iránt az ingatlankeresők 5,5 százaléka érdeklődött, ami meglepő módon közel két és félszerese a könnyűszerkezetes épületek iránt érdeklődők arányának.Az Otthon Centrumnál érdeklődők legnagyobb arányban (41 százalék) Budapesten kerestek ingatlant, a második legkeresettebb Pest megye volt (19 százalék). Jelentős érdeklődés jellemezte Komárom-Esztergom és Borsod-Abaúj-Zemplén megyét is, ezzel szemben nagyon alacsony volt az érdeklődés Békés, Heves, Nógrád megye iránt.A vásárlók többsége 5 és 30 millió forint között keresett lakást, előbbiért inkább az olcsóbb vidéki megyékben, utóbbiért már Budapesten is megnőtt a kereslet. A legolcsóbb 1 millió forint alatti kategóriában szinte egyáltalán nincs érdeklődés, de 5 millió alatt is csak minden 25. vásárló nézett ingatlant. Míg a vásárlók negyede 30 millió forint fölé is merészkedne, 50 millió forint felett drasztikusan csökken a kereslet, 100 millió forint felett pedig szinte csak Budapesten van kimutatható érdeklődés.A keresők legnagyobb arányban a két és három szobás ingatlan után érdeklődtek, ezt követte a négyszobás lakások iránti érdeklődők aránya. Viszonylag magas, 13,3 százalékos arányban kerestek ennél nagyobb ingatlant (például olyan társasházat, amely egyben megvásárolható, villát, illetve kastélyt), míg az egy szobás lakások iránt a keresők mindössze egytizede érdeklődött.Az ingatlanvásárlók 98,6 százaléka magyar állampolgár volt, a többi vásárló döntően európai, akiknek negyede szerb vagy orosz állampolgár. Nyugat-Európából a németek voltak a legaktívabbak (az európai vásárlók 7,8 százaléka), a tavalyi legaktívabb angolokkal szemben. Európai állampolgárokon túl mindössze néhány iráni, török és izraeli vásárolt lakást az Otthon Centrumnál.A céghez betért ügyfelek átlagos életkora 44,2 év volt. Amíg a budapesti lakosok 45 éves korukban vásároltak, addig a Közép-Magyarország régión kívül 43,9 év volt az átlag életkor, utóbbi érték másfél évvel több, mint a félévvel korábbi adat. Az európai (de nem magyar) állampolgárok átlagos életkora 43,7 év. A lakást bérlők átlagos életkora 46 év, a külföldi bérlőké pedig 50. A lakást bérlők és vevők közötti életkor különbség eltűnt, mindkét esetben 45 év körül mozog.