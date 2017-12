Térképen az ország lakásárai - A te lakásod mennyit drágult idén?

A Dunántúl az idei nyertes

Országos szinten az átlagár, a tavalyi adatokhoz képest, eddig 13 százalékkal nőtt. Az előző évekkel szemben, amikor a fővárosi és megyeszékhely-szintű drágulás messze meghaladta az alacsonyabb jogállási szintekét, most 10 százalékra nőtt az áremelkedés mértéke a községekben. Ezzel párhuzamosan a budapesti drágulás idén 15 százalékra mérséklődött. A kisebb városokban ez a mutató valamivel 10 százalék alatt maradt, míg a megyei jogú városokban 13 százalék körül mozgott. Az idei év első 9 hónapjában az önálló házak ára emelkedett a leginkább, ami ugyancsak szembe megy az előző évek trendjével. 2017-ben ez eddig 16 százalékot jelentett, míg a tégla és lakótelepi lakások ára ettől elmaradva, 11 és 13 százalékkal emelkedett. Az elmúlt évek látványos paneldrágulása után mára a lakótelepi lakások országos átlagára meghaladja a 225 ezer forintot négyzetméterenként."Ebben az évben a tizenkilenc megye közül sehol nem csökkent az eladott lakóingatlanok átlagára. A legnagyobb árnövekedés három dunántúli megyében - Zala, Tolna és Baranya - ment végbe. A fővárosnál is jobban, 15 százalékot meghaladó mértékben az előbb említettek mellett még Csongrád és Veszprém megyék drágultak. Érdekes, hogy a legdrágább megyék közül Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar viszont az áremelkedési sorrend utolsó ötödében vannak, amire magyarázat lehet, hogy az árak további emelkedésére a magas bázis miatt itt már kisebb lehetőség van. Mindenesetre ebből a rangsorból is bizonyos szintű területi kiegyenlítődés olvasható ki" - mondta el

Megindult a felzárkózás?

Budapesttel (412 ezer forintos négyzetméterár) nem számolva továbbra is Győr-Moson-Sopron a legdrágább, 265 ezer forintos négyzetméterárral, a 200 ezres szintet azonban egyre több megye - Pest, Hajdú-Bihar, Vas és Somogy - haladja meg. Az eladott ingatlanok országos átlagára, az év első három negyedévében, 286 ezer forint volt négyzetméterenként.Megyeszékhelyek közül 23 százalékkal Zalaegerszeg drágult a legjobban, majd Veszprém 21 százalék, Szeged 20 százalék és Pécs 19 százalék következnek. Érdekes - de magyarázat itt is a magas bázis lehet -, hogy a megyeszékhelyek között Győr áll a rangsor leghátulján 6 százalékos drágulással egy év alatt. Ezzel együtt továbbra is Győr a legdrágább megyeszékhely 267 ezer forintos átlaggal. A 250 ezres limitet emellett még Debrecen, illetve Kecskemét lépi át, Székesfehérvár és Veszprém valamivel az alatt marad. Salgótarján, Miskolc és Szolnok számítanak hagyományosan a legolcsóbb városoknak. Nógrád megye székhelye az egyetlen, ahol az eladott lakóingatlanok átlagos négyzetméterára nem éri el a 100 ezer forintot sem.

Járások átlagos lakásárai, Forrás: OTP Jelzálogbank

Ismét az V. kerület az élen

Valkó Dávid szerint szembetűnő, hogy a fővárosi kerületek árváltozás rangsorának élbolyában idén több olyan - alapból olcsó - kerület van, amelyek nem tipikus befektetési célpontok és a forgalom is viszonylag csekély. A XXIII. kerületben például 33 százalékkal mentek feljebb egy év alatt az árak, de a XXI., a XVI. és a XVII. kerület is az élmezőnyben szerepel. Ezekben a kerületekben az alacsony bázis miatt mehetett végbe nagy ütemű drágulás. A klasszikus belvárosi területeken (V., VI., VII.) ugyanakkor, ahol az elmúlt években rohamos áremelkedés zajlott le, idén csak 15-18 százalék közötti áremelkedési értékeket látunk, ez a középmezőnyhöz elegendő szint. Az irányítószámok szerinti körzeteket vizsgálva 50 százalék körül drágult, és ezzel élen áll a fővárosban a 1205-ös és 1202-es körzet, azaz a XX. kerület Erzsébetfalva és Kossuthfalva kertvárosi részei.Az V. kerület ismét messze vezeti a budapesti árrangsort a közel 700 ezer forintos átlagos négyzetméterárral. A második helyen álló, I. kerület fajlagos átlagára ettől majdnem százezer forinttal marad el. A félmilliós szint fölé ezek mellett még a II., XII. és VI. kerületek jutottak. A nagy ütemű éves áremelkedés hatására a lista végén lévő kerületek felzárkózása a számokban is megmutatkozik: míg tavaly ilyenkor még tíz olyan kerület volt, melyek átlagára 300 ezer forintos négyzetméterár alatt maradt (a XXIII. kerületé 200 ezer alatt), addig idén ez a csoport megfeleződött. A továbbra is legolcsóbb XXIII. kerületben is 260 ezer forint az átlagos négyzetméterár. Az V. kerület hat irányítószám-körzetéből négy az árrangsor legelején áll; a legdrágább továbbra is a 1051-es irányítószám 780 ezer forintos négyzetméterárral. Az 550 ezres szintet további 20 irányítószám-körzet haladja meg, amelyek mind a budai és a pesti belvárosi kerületekben vannak.

Budapesti irányítószám-körzetek átlagos lakásárai, Forrás: OTP Jelzálogbank

"A befektetési céllal vásárlók becsült aránya az összforgalmon belül 30 százalék körülire csökkent, de jelenlétük egyéb alternatív befektetési lehetőség híján továbbra is meghatározó lesz a keresleti oldalon. Speciális szegmensként megnőtt azok száma, akik nem egy-két lakást vesznek, hanem törekednek egy nagyobb portfolió kialakítására. Azokon a területeken, ahol hiányzik az új építés, ott régebbi társasházakban egész szinteket szeretnének megvenni. Ahol viszont van bőséges újlakás-kínálat, ott ilyen épületekben vesznek egyszerre akár (több) tucatnyi lakást. Az ilyen típusú befektetők egyelőre magánszemélyek; a bérleti piac laza szabályozása miatt intézményi befektetők számára még nem vonzó a magyar piac" - tette hozzá az elemző.A jelenlegi újlakás-boom jövőjét nagyban befolyásolja, hogy az eredetileg 2019 végéig hatályos 5 százalékos áfa, illetve megemelt CSOK meghosszabbításra kerül-e. A legfrissebb információ szerint a kormány ezt egyelőre nem vizsgálja , ugyanakkor más, kedvező elemeket bevezethetnek a lakásépítés támogatására. Erről a választási hajrában minden bizonnyal lesz már információ, addig azonban ebben a tekintetben bizonytalanság uralkodik a piacon. Ha 2019 végén újra 27 százalékra emelkedik az új lakások áfája, az további áremelkedést generál ebben a szegmensben és félő, hogy ez a mostani keresleti hajrá végét jelentené.A már két éve kétszámjegyű reálár-növekedés idén, várakozásaink szerint nem vált még egyszámjegyűre, de egyre valószínűbb a lassabb bővülési ütem. Középtávon az általános gazdasági bővülés szintjét veheti fel az árak változása is. Becslések szerint a tavalyi, nagyjából 150 ezer után a lakáspiaci forgalom rövidtávon beállhat a válság előtti évek átlagát jelentő 170-190 ezres sávba. A lakásépítési volumen pedig 2018-ban és 2019-ben ugyan elérheti vagy meg is haladhatja a 30 ezres szintet, de hosszabb távon éves szinten 25 ezer lakás megépülése lehet egyensúlyban a kereslettel.