Térképen mutatjuk, hol és mennyiért vehetsz balatoni nyaralót

Nézzük először csak a nyaralókat!

Balaton - 421 ezer forint négyzetméterenként

Velencei-tó - 264 ezer forint négyzetméterenként

Dunakanyar - 209 ezer forint négyzetméterenként

Mátra-Bükk 125 ezer forint négyzetméterenként

Tiszta-tó 122 ezer forint négyzetméterenként

Mecsek és Villány 92 ezer forint négyzetméterenként

Duna Terasz Premium 1138 Budapest, Úszódaru utca 3. 322 db lakás

42 - 104 m2 alapterület Átadás:

2019 Q2 43.7 - 95 M Ft Ajánlatot kérek

Mennyit drágultak a vízparti lakóingatlanok?

A nyári szezon beköszöntével nemcsak a lakóingatlanpiac, hanem a nyaralópiac is sokakat lázban tart. Bár fizikailag nincs sok különbség abban, hogy egy nyaraló besorolású vízparti házban töltjük a szabadnapokat, vagy egy lakóingatlannak minősített házban, a jogi meghatározásban, a hitelfelvételnél, de akár az árakban is nagy különbségek lehetnek.Pláne nagyok a különbségek az ország különböző vízpartjainál, természetesen ezek közül a balatoni térségben kell a legtöbbet fizetni a nyaralókért, amit Velencei-tó követ, míg a legutolsó helyen a Mecsek-Villány térség áll, itt lehet a legolcsóbban üdülőhöz jutni 2018-ban. Az átlagos fajlagos nyaraló árak az egyes térségek egészét nézve:A Balatonnál és a Velencei-tónál ezek az átlagos üdülőárak még a lakóingatlanok árait is meghaladták. Alapvetően azt gondolnánk, hogy a nyaraló típusú ingatlanokat olcsóbban kínálják a piacon, hiszen a besorolásból fakadóan olyan hátrányok jelentkezhetnek, mint például a kisebb felvehető hitelösszeg, szemben azzal, ha lakóingatlanként lennének számon tartva. Mégis magasabbak az üdülőárak ebben a két térségben, ami azzal magyarázható, hogy a Balaton és a Velencei-tó környékén is sok nyaraló közel van a vízparthoz, így a tó olyan prémiumot biztosít ezeknek, ami az árakat is bőven felfelé húzza, szemben a lakásként számontartott ingatlanokkal, amelyek az adott település más részein helyezkednek el.Érdemes szem előtt tartani, hogy az üdülőtranzakcióból a lakóingatlanokhoz képest meglehetősen kevés van, ezért a négyzetméterárak évről évre jelentősen ingadoznak, és erősen befolyásolja az árakat az adott időszakban gazdát cserélt ingatlanok összetétele is. Például a Tisza-tó és a Velencei-tó környékén 2017-ről 2018-ra jelentős árugrás volt megfigyelhető, ami valószínűleg többnyire ennek a ténynek volt köszönhető.A Balaton mellett a vízparttal is rendelkező járások közül leginkább a Balatonalmádi és a Balatonfüredi járás lakóingatlanjai drágultak, előbbi esetében a tranzakciók alapján számolt medián árak 32,4 százalékkal növekedtek 2017-ről 2018-ra, míg utóbbinál 31,3 százalékkal. Hasonló drágulás volt tapasztalható a Fonyódi (21,6%), a Siófoki (20,2%) és a Keszthelyi (20,1%) járásokban is, míg a legkisebb növekedés a Tapolcai (13,1%) és a Marcali (7,1%) járásban volt megfigyelhető. Nem meglepő módon a legtöbb esetben a parthoz közeli területeknél találhatóak a magasabb árak, és a parttól távolodva csökken az ingatlanokért fizetendő fajlagos ár. Az árak a part közeli települések közül a Balaton keleti részein jellemzően magasabbak, akár az északi, akár a déli partot vizsgáljuk.A legnagyobb drágulás ellenére a legtöbb ingatlan a part menti területeken cserélt gazdát, a parttól távolabbi helyszíneket csak kevés tranzakció jellemezte. A fajlagos medián árak itt több helyen alacsonyabbak voltak 2018-ban, mint 2017-ben (vélhetően az összetételhatásnak köszönhetően, vagyis több rosszabb állapotú, vagy kifejezetten nagy alapterületű házat adhattak el, amiknek jellemzően alacsonyabb a négyzetméterára), vagy csak nagyon enyhe emelkedést mutattak. Az előbbiek alól kivételt csak a Tapolcai járás jelentett.

Forrás: Takarék Index

Siófokon a legdrágábbak az üdülők, Balatonfüreden a lakások

Az üdülő és a lakóingatlan besorolás miatt a legdrágább Balaton környéki települések rangsora is változik, ami arra utalhat, hogy Siófokon és Almádiban a legjobb part közeli lokációban lévő legdrágább ingatlanok főként nyaraló besorolásúak, míg Balatonfüreden inkább a lakóingatlan funkció a jellemzőbb.

Ha a járásokon belül a balatoni településeket is megnézzük, egyértelműen látszik, hogy a legmagasabb árakat Balatonfüreden, Zamárdiban, Balatonlellén, Balatonalmádiban és Siófokon kellett fizetni a lakóingatlanokért, 395 és 500 ezer forint között mozogtak a fajlagos medián árak 2018-ban. A vizsgált helyszínek közül a legolcsóbbnak Balatonföldvár számított, 178 ezer forintos négyzetméteráraival a 2017-2018 éves adatok alapján.Az üdülők esetében a legdrágábban ingatlanhoz jutni Siófokon lehetett, a második helyen Balatonalmádi állt, míg a képzeletbeli dobogó harmadik helyére Balatonfüred került. A magyar tengernél legolcsóbban Keszthelyen lehetett nyaralót venni, 2018-ban 225 ezer forintos négyzetméteráron.A Velencei-tónál Velence bizonyult a legdrágábbnak 280 ezer forintos fajlagos medián áraival, míg Gárdonyban átlagosan 271 ezer forintot kértek egy lakás négyzetméteréért. A nyaralóárakat illetően viszont már az utóbbi település volt a legdrágább, hozzá kell azonban tenni, hogy Velencén nagyon kevés tranzakció alapján lehetett csak az átlagos árakat elemezni. A Tisza-tónál az előbbieknél lényegesen alacsonyabb árakon lehet lakóingatlanokhoz jutni, Tiszafüred esetében például 101 ezer forint volt csupán a tipikusan egy négyzetméterért fizetendő összeg 2018-ban, míg Poroszlón még ennél is kisebb volt ez az érték.