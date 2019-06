Több ezer új lakás építése már egy évet, vagy még annál is többet csúszik

A jelenleg szabad lakással rendelkező projektekben még 10 600 lakás átadása várható az idei évben, 2020-ra 7050, 2021-re pedig 2200 lakás átadását ígérik a fejlesztők. Megjelent az első olyan projekt is, amelyiket már 2022-es átadással hirdetnek (Grand Corvin II. ütem), vagyis két és fél év múlva lesz csak költözhető állapotban. Ami a projektek számát illeti, megközelítőleg 500 projekt van folyamatban Budapesten, ebből 240 az idei évben fog kifutni, ahogy átadják az ezekben elkészült lakásokat.

Továbbra is egyre több projekt átadása csúszik az eredetileg bejelentett időponthoz képest. Az építőipari nehézségek, és a lekötött kapacitások miatt sok projektnél akár egy évnél hosszabb csúszás is előfordulhat. A még be nem fejezett lakások közel egyharmadánál nem tapasztalható csúszás, de ezeknek a nagyobb részénél még csak nemrégiben kezdődött el az építkezés. Az értékesítés alatt álló projektek lakásainak harmada a jelenlegi információk szerint féléves, vagy kisebb csúszásban van, viszont 4400 lakás már egy évet, vagy még többet fog csúszni.