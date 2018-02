Új képek az egykori SZOT-szálló helyén épülő luxuslakásokról

Kép forrása: Urbanista, Rózsadomb Panoráma Kft.

További információért kattints a képre!

Mivel az épület vázszerkezete 20 évig állt, a hőingadozás miatt a műszaki állapota meggyengült, leromlott így az új társasház csak az eredeti épület lebontásával valósítható meg. A bontás során keletkezett sittet a helyszínen ledarálják, a felhasználható alapanyagokat pedig beépítik az alapozás során, így a bontással egy ütemben már az új szerkezet építése is zajlik.Az életveszélyes szerkezeti állapot mellett a bontásra azért is szükség volt, mert az akkori belmagasságot mindössze 230 centiméterre tervezték, amit a mai igények követelményei szerint már átlagos lakásként sem lehetne értékesíteni, nemhogy luxusként. Bár a leendő lakások áráról még mindig nem lehet tudni semmit, a mai piaci környezethez igazodva a kétmillió forint feletti négyzetméterár is elképzelhető.