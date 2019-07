Új lakást vennél? Ezeket mindenképpen gondold végig!

Kérdések, amiket érdemes átgondolni

Mire figyeljünk a vásárlás előtt?

A technológiai fejlődés legújabb vívmányai a lakáspiacon is egyre inkább megjelennek. A műszaki tartalomra a lakásfejlesztők is nagy figyelmet fordítanak és a vásárlói oldalon is folyamatosan változnak a lakás felszereltségével kapcsolatos igények. A kényelem mellett megjelenik a környezettudatosság és az alacsonyabb fenntartási költségek iránti igény, ami akár egy jobban szigetelt nyílászáró, vagy megújuló energiaforrás alkalmazásában is testet ölthet.Mielőtt elkezdünk nézelődni, végig kell gondolni, hogy milyen méretű és milyen szobabeosztású lakás lenne a legcélszerűbb számunkra. Fog-e bővülni a család a következő években? Autóval, tömegközlekedéssel vagy más módon fogunk-e munkába járni a közeljövőben? Mennyit vagyunk hajlandók utazni a munkahelyünkig? Életvitelünk szempontjából a jó közlekedés és a belváros közelsége, vagy a csendesebb, zöldebb környezet a fontosabb? Mennyit áldoznánk a havi rezsiköltségre? Várható-e, hogy a jövőben egy külföldi munkalehetőség miatt bérbe adjuk a lakást?"Bár az új építésű ingatanárak már most is sokak számára nagyon magasnak tűnnek, látva a most induló fejlesztések kapcsán érkező kivitelezői ajánlatokat megállapítható, hogy a kivitelezési költségek folyamatosan tovább emelkednek, ami várhatóan tovább növeli majd az új lakások eladási árát - mondta el. Ez viszont nem azt jelenti, hogy bármely új építésű lakás eladható lesz a mostaninál magasabb összegért, hanem azt, hogy csak a legjobb adottságú fejlesztések lesznek életképesek a következő évek ingatlanpiacán, kérdéses lokáció, gyenge műszaki tartalom, vagy tapasztalatlan ingatlanfejlesztő számára nem sok esély van sikerre vinni egy projektet."Ha ezeket az alapvető kérdéseket megválaszoljuk, utána érdemes feltérképezni a piacot, megnézni a konkrét fejlesztéseket, elérhető lehetőségeket, akár a környéket különböző napszakokban gyalog is bejárni. Ha pedig sikerült a számunkra szimpatikus fejlesztést megtalálni, a fejlesztővel együtt további fontos kérdéseket kell tisztázni.Ha egy általunk nem ismert fejlesztőtől vásárolunk, a szerződéskötés előtt mindenképpen érdemes a fejlesztőt felkeresni, és érdeklődni a cég korábbi munkáiról. Magáról a cégről is kereshetünk nyilvánosan elérhető információkat, például a tulajdonosok személyéről vagy az árbevételek alakulásáról.Kellően nagy beruházásnál elképzelhető, hogy az adott fejlesztés egy korábbi ütemébe már beköltöztek a lakók, így, ha lehet érdemes tőlük is érdeklődni, hogy mennyire tartósak a kivitelező munkái, előjöttek-e hibák, ha igen, azokat hogyan sikerült kijavítani.Gyakran előfordul, hogy az épület átadása csúszik a tervezetthez képest. Ez többnyire pár hónapot, de akár fél évnél többet is jelenthet. Ebben az esetben érdemes a késedelem idejére vonatkozó kötbért meghatározni az előszerződésben.A lakás átvétele előtt járjuk végig egy szakemberrel és a kivitelező illetékes személyével együtt a lakást, és győződjünk meg a beépített elemek megfelelő minőségéről, valamint egyeztessük, hogy mire és milyen hosszan adnak garanciát!A legtöbb esetben az előszerződés megkötésekor a fejlesztő a vételár 10 - 25 százalékának befizetését kéri, a fennmaradó részt pedig vagy a készültség arányában szakaszosan, vagy az építkezés végén egy összegben kell kifizetni. Ha a fejlesztő ragaszkodik ahhoz, hogy a vételár nagy részét már az építkezés kezdete előtt kifizessük, az gyanússá teszi a projektet.Gyakran előfordul, hogy a kivitelezéshez felvett hitel miatt a társasház összes lakására jelzálogjogot terhelnek. Ha ez a helyzet áll fenn, mindenképpen nézzük meg, hogy a szerződés milyen lehetőségeket kínál a leendő lakásunk tehermentesítéséhez.Bár elsőre mindez nagy munkának tűnhet, hosszú távon kifizetődik, ugyanis a legtöbben nem egy-két évre, hanem akár évtizedekre keresnek lakást, így a kezdeti idő és energia ráfordítása hozzájárul ahhoz, hogy az általunk választott lakás a lehető legtöbb szempontból megfeleljen a mindenkori igényeinknek és örömmel menjünk haza leendő otthonunkba.