Újabb támogatás a családi házak tulajdonosainak: felújításra is jár az adókedvezmény

2016 januárja óta már egyébként is lehetőség van új ingatlanok építésekor maximum 5 millió forintig visszaigényelni az áfát, ami az építkezés költségei során több millió forint kedvezményt jelenthet. (Az áfakulcsok különbségéből adódóan ez azt jelentette, hogy ha eddig valaki 20 millió forintot költött egy építkezésre, akkor az építkezés után járó áfabevétel visszaigénylésével 4,4 millió forintnyi kedvezményhez jutott.)A mostani bejelentés azonban már nemcsak új ingatlan építésére vonatkozik, hanem a használt lakások, házak felújítására, bővítésére is, ez az 5 millió forintos áfa-visszaigénylés azonban kizárólag azokon a kistelepüléseken vehető igénybe, ahol a falusi CSOK is kérhető, ez összesen 2486 települést érint.Egyelőre azonban még több kérdés is felmerül az intézkedéssel kapcsolatban. Aki egy ilyen kistelepülésen igényelné a falusi CSOK-ot is, három gyermek esetén a 10 milliós támogatás felét vásárlásra költheti, a másik felét viszont kötelezően felújításra kell felhasználnia. Érdekes helyzetet teremthet például, ha valaki együtt szeretné igénybe venni az 5 millió forintos felújítási támogatást és a most bejelentett áfa-visszatérítést is.Az ÉVOSZ nyilatkozata alapján ez az intézkedés a tisztességes vállalkozások piaci helyzetét erősíti. Érdekeltté teszi a megrendelőt és az építési vállalkozókat egyaránt, hogy írásban szerződjenek, tételes költségvetés és műszaki tartalom alapján dolgozzanak, legálisan, számlákon keresztül mozogjanak a pénzek. Az ÉVOSZ számításai szerint ez évben mintegy 300 milliárd Ft érték lehet a szóbeli megállapodások, "zsebszerződések" értéke, ami az állami költségvetést mintegy 80 milliárd forint áfa bevételtől foszthatja meg.