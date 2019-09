Van aki optimista, pedig most robbanhat fel igazán az új lakások ára

Mit gondolnak önök, mint lakásfejlesztők / finanszírozók / szakértők arról, hogy hogyan alakulhat az új építésű lakások piacát komolyan érintő 5%-os áfa kérdése a jövőben?

Van-e bármi egyedi pénzügyi, finanszírozási megoldás vagy termék az év végén lejáró (amennyiben az építési engedély 2018. nov. 1. utáni) 5%-os áfakedvezmény igénybevételére? Ha igen, kivel működnek együtt akár fejlesztőként akár finanszírozóként?

Nagygyörgy Tibor MRICS tulajdonos - vezérigazgató Biggeorge Property Zrt. Nagygyörgy Tibor a Biggeorge's márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Zrt. társtulajdonosa. Közgazdász, MBA diplomáját 1997-ben a BKE London Business School-lal közös képzésén szerezte. 1999-ben elvégezte... Tovább »

Horváth Áron kutatóközpont vezető ELTINGA / Lakás Riport Horváth Áron elemző közgazdász. A Budapesti Corvinus Egyetemen diplomázott, majd szerzett PhD. fokozatot. 2010 óta vezeti az ELTINGÁt, ahol ingatlanpiaci kutatásokat, elemzéseket végeznek hazai és külföldi megrendelők... Tovább »

Sápi Zoltán elemző Eltinga Sápi Zoltán elemző közgazdász, geográfus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott, gyakornoki éveit az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpontnál és az MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézeténél töltötte.... Tovább »

Kiss Gábor ügyvezető igazgató Metrodom Kivitelező Kft. Kiss Gábor a budapesti Ybl Miklós Műszaki Főiskola, műszaki menedzser szakán főigazgatói dicsérettel végzet 1999-ben. Karrierjét 1995-ben a Balusztrád Kft.-nél kezdte, ahol közel 10 éves pályafutása során termelési... Tovább »

Doron Dymschiz társ- vezérigazgató Duna House Holding Nyrt. 1998-ban Guy Dymschizzel alapította a Duna House cégcsoportot, ahol jelenleg igazgatósági tagként tevékenykedik. A cégcsoport jelenleg 3 országban közel 240 irodával Kelet-Közép-Európa legnagyobb ingatlanközvetítői... Tovább »

Banki megoldások a vásárlók számára

Nagy Gergely Budapesti Régió - ügyvezető igazgató-helyettes OTP Csoport Nagy Gergely ügyvezető igazgató-helyettesként 2015 májusa óta irányítja az OTP Bank Közép-magyarországi (Budapest és Pest Megye) kiemelt vállalati területét. Ezt megelőzően több mint 10 évig dolgozott különböző... Tovább »

Két kérdéssel fordultunk a piac szakértőihez a lakásáfával kapcsolatban, melyek az alábbiak voltak:A kérdésekről optimistán nyilatkozott a, aki szerint egy nagyon izgalmas időszak közepén vagyunk, és bár a kormány tett már engedményeket az 5%-os áfa kérdésében, van rá esély, hogy a fejlesztők és vevők számára további pozitív, az 5%-os áfa meghosszabbítását fogadják el valamilyen speciálisabb formában, esetleg újabb feltételekkel. A cégvezető a második kérdés kapcsán elmondta, hogy folyamatban van ilyen megoldások kialakítása.elmondta, hogy nem egy korlátozott módon igénybe vehető, csak a vevők egy része által, vagy csak részben elérhető 5%-os áfa továbbvitelét támogatnák, mivel a kettős vagy korlátozott időtartamú áfakulcsok folyamatosan torzítanák a piacot, és konzerválnák a bizonytalanságot. Véleménye szerint a legjobb és legegyszerűbb megoldás természetesen az 5%-os áfakulcs határozatlan idejű meghosszabbítása lenne, de ha lett volna ilyen kormányzati szándék, valószínűleg már meglépték volna. A kedvezményes, 18%-os áfakulcs jövőbeni - korlátozásoktól mentes - alkalmazása is elfogadható kompromisszum lenne, kisebb lenne az áfa-sokk. Az azonban már az elmúlt hónapok projektindításaiból is látszik, hogy ha nem változik a szabályozás, 27% áfa mellett nagyjából a legdrágább budapesti kerületekre és területekre fog visszaszorulni az újlakás-építés, ahol ilyen adóteher mellett is biztosítható a jövedelmezőség a magas árak miatt.Az egyedi finanszírozási lehetőségekkel kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy bár ezzel a termékkel hamarosan ők is jelentkeznek, mivel egy kivételével valamennyi aktuális, sőt a következő egy évben elinduló projektjeik is 5%-os áfakulcs alá fognak esni, számukra ez a probléma csekély jelentőségű, 10-15 ügyletnél biztosan nem számítanak többre. Ugyanakkor a sok korlátozó tényező miatt (a kivitelezés korai szakaszában meg kell fizetni a teljes önerőt, a folyósítás után jóval a lakás átvétele előtt megkezdődik a hiteltörlesztés, CSOK, és az államilag támogatott hitelek gyakorlatilag nem finanszírozhatók ezzel a modellel) vélhetően nemcsak náluk, hanem általában is kevesen fognak élni ezzel a lehetőséggel - tette hozzá.Az első kérdés kapcsán kevésbé nyilatkozott optimistán, aki szerint ugyan lehetnek még érdekképvisleti próbálkozások, és kísérlet a jogszabályok finomhangolására, de sok esélyt az 5%-os áfa kitolására, folytatására nem lát. A Pénzügyminisztériumban úgy látják, hogy az áfa-emelés hatására csökkenni fognak a fogyasztói árak, és nem lesz visszaesés az építésben. Ezzel az állítással mi sem értünk egyet, és várhatóan a fejlesztők is lobbizni fognak a további kedvezményekért - tette hozzá a szakember.A Budapesti Lakáspiaci Riport összeállításánál mi is találkoztunk többféle fizetési konstrukcióval, melyek keretében általában a végső vételárból adnak a fejlesztők valamekkora kedvezményt, ha még idén minél nagyobb részletet befizet a vevő. Van mozgolódás, az adatgyűjtés időszakában is volt olyan fejlesztő, ahol változtattak a fizetési konstrukción - mondta elsem bízik az 5 százalékos áfa kitolásában, azt azonban hozzátette, hogy náluk a vevőknek lehetősége van ütemezetten fix árra szerződni, ami véleménye szerint viszonylag egyedi a piacon, de az ütemezett árhoz képesti előteljesítés lehetőségére is bármilyen arányban lehetőség van, amit kedvezménnyel jutalmaznak. Ez azonban csak opcióként van jelen, nem szeretnék a vevőket előteljesítésre kötelezni és ezzel bankhitel felvételére kényszeríteni - hangsúlyozta.elmondta, hogy a jogszabály egyértelműen előre meghatározta a 4 éves periódust, ezt mindenki ismeri. Az átmeneti intézkedés biztosítja, hogy ne legyen a váltás hirtelen fájdalmas és a csúszásban lévő projektek is rendezetten lezáródhassanak. Ez a konzervatív megközelítés az, ami alapján a Metrodom az üzleti terveit készíti. Az érdekképviseletek azonban, mint az ÉVOSZ és az IFK felhívták a döntéshozók figyelmét az új lakásépítési piac lendületének várható komoly megtorpanására, de eddig nem történt érdemi egyeztetés, mely a nyári időszaknak is betudható.A Metrodom-nál azonban arra számítunk, hogy van rá esély, hogy a fejlesztők és vevők számára további pozitív, az 5%-os áfa meghosszabbítását fogadják el valamilyen speciálisabb formában, esetleg újabb feltételekkel. A kialakult kedvező piaci lendület megtörésének elkerüléséhez mindenképpen olyan szabályozásra van szükség, ami kedvező körülményeket biztosító hosszabb távú, kiszámítható üzleti tervezést tesz lehetővé. Az MNB és az ELTINGA elemzése is rámutat arra, hogy a 27%-os áfa hatása várhatóan kedvezőtlen lesz, azaz az új lakásépítések száma jelentősen csökkenni fog, a lakásárak további jelentős mértékben fognak nőni, a megújulási mutató megint visszaesik és az energetikai megújulási folyamat is lelassul.Ingatlanközvetítőként és beruházóként is úgy látjuk, hogy az egészséges ingatlanpiaci folyamatok és egyensúly fenntartásához elengedhetetlen az új építésű lakások megfelelő mennyiségű és minőségű jelenléte a piacon. Ennek elérése és fenntartása érdekében továbbra is szükséges az új építésű lakások támogatása, amire a kedvezményes áfa jó gyakorlat volt. Amennyiben ez vagy ehhez hasonló kedvezmények nem lesznek elérhetők a továbbiakban, úgy jelentős hatása lesz az egész lakóingatlan piacra, amely a kínálatot és ezáltal az árakat is komolyan fogja befolyásolni - mondta elA jelenlegi szabályok alapján tehát jövőre újra 27 százalékos áfával értékesítik majd az új lakásokat, így azok a vásárlók, akik 2018. november 1-je utáni építési engedéllyel rendelkező projektben vásárolnak, a még be nem fizetett összeg után 22 százalékponttal több áfát fognak fizetni, ami egy új lakás esetében tízmilliós nagyságrend is lehet. Egyes bakok azonban, például az OTP, a fizetési ütemezésben tudnak megoldást ajánlani azoknak, akiknek nincs elegendő saját forrásuk egy még csak tervasztalon létező projekt előfinanszírozására. Erről a fizetési lehetőségrőlbeszélgettünk, aminek részletei az alábbi cikkben olvashatók.