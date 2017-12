Van egy kerület, ahol igazán jól járnak a lakásbefektetők

Először előzte meg a vidék Budapestet

Továbbra is probléma az építőipari munkaerőhiány

Folytatódik az adásvételek számának emelkedése

Hol vegyünk ingatlanbefektetést?

A már érdemi bérleti piaccal rendelkező kerületek között a legvonzóbb feltételeket a XIV. kerületben találjuk, ahol már 4 hónap átlagos bérleti díj fedezi egy átlagos, új építésű lakás egy négyzetméterének az árát.

Nem mindenhol ilyen jó a helyzet

2017 első három negyedévében 7981 új lakás épült, 52%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 28 411 volt, 33%-kal több a 2016. I-III. negyedévinél, de a trend csökkenést mutat. - derül ki a KSH legfrissebb lakásépítési adatokat összegző közleményéből. Az építési engedélyek csökkenő száma nem csoda, hiszen hatalmas az áfa és a kivitelezési költségek miatti bizonytalanság és kockázat. Mostantól az átadásoké a főszerep, míg az új engedélyek zuhanása várható, amíg nincs megnyugtató hír az 5%-os lakásáfa esetleges meghosszabbításáról.Folytatódott a lakáspiac szerkezeti átrendeződése, főként a lakáspolitikai intézkedések hatására az ingatlanpiaci forgalom a válság által különösen sújtott kisebb településeken is megélénkült. Az MNB számítása szerint nem csak az adásvételek száma, hanem az ára is jelentősen nőtt vidéken.Az építőipari kivitelező cégek komoly gondokkal küzdenek, a megkötött szerződéseikhez meghatározott költségek ugyanis lényegesen megemelkedhetnek mire végeznek egy adott projekttel. Nagyon nehéz ugyanis ezeket előre kalkulálni, az építőanyagok és munkabérek ugyanis az ÉVOSZ adatai szerint 2016 közepe óta jelentősen drágultak, így könnyen ráfizetésessé válhat egy-egy munka.A költségek emelkedése ellenére a hazai építőipar továbbra is az elmúlt évek legjobb teljesítményét nyújtja, a harmadik negyedév során rekord összegben, közel 570 milliárd forint értékben indultak el kivitelezési munkák Magyarországon, így az év első 9 hónapjában összesen közel 1570 milliárd forintot tett ki az Aktivitás-Kezdés mutató értéke.A tavalyi évhez képest erősebb IV. negyedév várható 2017-ben a hazai lakáspiacon - derül ki a legfrissebb Duna House Barométerből. 2017 novemberben, országosan 11 820 lakóingatlan cserélt gazdát.A bérleti piacon átlagosnak tekinthető (azaz 50-60 négyzetméter közötti, nem luxus színvonalú, nem panorámás, első emelet feletti) újszerű kétszobás lakásokat átlagosan 123 ezer és 193 ezer forint közötti havi bérleti díjért kínálják a tulajdonosok. Bár tény, hogy a legmagasabb bérleti díjak azokat a kerületeket jellemzik, ahol az új otthonok átlagos négyzetméterára a legnagyobb (pl. az I., az V. és a XII. kerületben egymillió forint feletti), a lakás vételárát mégsem az itt elhelyezkedő ingatlanok termelik ki a leggyorsabban - derül ki a Cordia Zrt. felméréséből.Talán meglepő, de a leggyorsabban kifizetődő négyzetmétereket néhány külső kerület ígéri, ahol egyben a legalacsonyabb négyzetméterárakkal is találkozunk. Ezekben a kerületekben ugyanakkor annyira szűk a bérleti piac, hogy kockázatossá teszi a befektetést.Miközben Magyarországon továbbra is szárnyal a lakáspiac, vannak országok, ahol nem ilyen jó a helyzet. A Business Insider összegyűjtötte azokat az országokat, amelyek lakáspiacain 2017-ben a legnagyobb visszaesés következett be.