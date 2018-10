Vennél, vagy eladnál? - Az 5 legfontosabb dolog, amit tudnunk kell a lakáspiacról

November 22-én újra Property Investment Forum, Magyarország legjelentősebb ingatlanszakmai eseménye! Új helyszínen, kiállításokkal, a legfontosabb döntéshozókkal, egyedülálló networking lehetőségekkel. Most early bird áron! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

1. Mi történt eddig és mi történik most?

2018 második negyedévben a használt lakásoknál 10,3 százalékos, az újaknál pedig 11,8 százalékos volt az áremelkedés.

2. Hitelezés: a vásárlók többségét érinti

3. Új lakás vásárlása és az áfakérdés

Jelenleg mintegy 21 300 folyamatban lévő budapesti új lakást tartalmaz a Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisa, ezekből a fejlesztők 2018-ban 4400, 2019-ben pedig 12 000 lakás átadását ígérik.

4. Mire kell vigyázni, hogy ne csapjanak be?

5. A legizgalmasabb kérdések - Mi várható a piacon, mikor adjunk el, mikor vegyünk?

Elsőként érdemes tisztában lenni azzal, hogy az elmúlt egy évben mi is történt pontosan a lakáspiacon, vásárlóként és eladóként is jó, ha tudjuk, hogy melyik ciklusban vagyunk éppen. Bár a statisztikák általában fél-, vagy akár egyéves csúszással számolnak be például a lakásárak emelkedéséről, iránymutatásként jól használhatóak. Eladóként fontos az is, hogy milyen kereslet volt az előző hónapokban, hogyan alakult a tranzakciószám és mely ingatlanok iránt van kiemelt érdeklődés.a Portfolio Lakás Kiállításon megrendezett Lakás Klubon fog előadni az elmúlt hónapokban tapasztalt trendekről és a következő évek kilátásairól.Ahogy pár nappal korábban is megírtuk, a KSH legfrissebb előzetes adatai alapján:A tranzakciószám tekintetében az elmúlt negyedév erősen teljesített, július és szeptember között közel 41 ezer adásvétel történt.Vásárlói oldalról sokat segíthet a keresésnél, hogy milyen átlagos négyzetméterárakkal lehet találkozni az egyes budapesti kerületekben, vagy az ország bármely részén. Ha tisztában vagyunk az épülő lakóparkokkal, akkor láthatjuk, hogy mely területeken lesz állománybővülés, hol lesz lehetőség több lakás közül válogatni. Ha pedig valaki a különböző városfejlesztéseket is követi, úgy választhatja ki a leendő lakásának az elhelyezkedését, hogy közép és hosszú távon számíthat arra, hogy a környék fejlődése be fog épülni a lakás értékébe. Különösen igaz lehet ez a befektetési célú lakásvásárlásra, amelyről bővebbenfog beszélni a Lakás Klubon. Ha már megvan, hogy hol és milyen jellegű lakás iránt érdeklődünk, érdemes tájékozódni a hitelkonstrukciókról. Sokan vannak, akik hitelből finanszíroznák a leendő lakásukat, az MNB riportja alapján a lakáspiaci tranzakciók 45 százalékához kapcsolódik hitelfelvétel, amely az előző évi adatokhoz képest 6 százalékpontos növekedést jelent. Mivel a legtöbb esetben, az eladókból nem is sokkal később vásárlók lesznek, ha most még csak eladáson gondolkozunk is érdemes tájékozottnak lenni arról, hogy miként működik, mennyi időt vesz igénybe, mekkora hitelt nyújtanak a bankok és milyen feltételekkel. Ebben nyújt segítséget többek közöttelőadása, szintén október 13-án, szombaton.Aki új lakás vásárlásán gondolkozik, annak lényeges kérdés, hogy a 2020-tól ismét 27 százalékos lakásáfa hogyan épül be az adásvételi szerződésekbe, mi történik akkor, ha a projekt nem készül 2019 végéig, illetve, hogy milyen megoldást kínálnak erre a lakóparkok fejlesztői, valamint a bankok.Bár a tervezett átadások alapján a vásárlóknak nem kellene aggódniuk a magasabb áfa miatt, átlagosan 1-2 negyedéves csúszás tekinthető tipikusnak azoknál a projekteknél, amelyek nem készülnek el időben, de több helyen még el sem kezdődött, vagy olyan lassan halad az építkezés, hogy nem reális a jelenleg még kommunikált jövő év végi céldátum.fog részletesebben is beszámolni róla, hogy mire érdemes odafigyelni egy új építésű lakás vásárlásakor. A legfontosabb tudnivalókról az áfa kapcsán pedig október 12-én, a Lakásáfa Klubon tájékozódhatnak az érdeklődők.Ha már megvan a konkrét lakás, amit eladni, vagy megvenni kívánunk, és az utóbbi esetében a hitelezési lehetőségeken is átrágtuk magunkat, akkor mindenképpen érdemes egy olyan ügyvédet felkeresni, aki segít az adásvétel lebonyolításánál. Számos dolog van, amit egy tapasztalt ingatlanjogi ügyvéd nélkül nem is vennénk észre a szerződésben, például, hogy helyesen van-e rögzítve az ingatlan helyrajzi száma, van-e haszonélvezeti jog az ingatlanon, a bejegyzési jog mikor kerül kiadásra a vevőnek, stb. Lakás Klub előadójaként olyan dolgokra fogja felhívni a résztvevők figyelmét, amellyel elkerülhető, hogy valaki átverés áldozatává váljon.Az egyik legfontosabb információ eladói és a vásárlói oldalról egyaránt, hogy mit várhatunk a következő időszakban az ingatlanpiacon, érdemes vajon most eladnunk, illetve vásárolnunk, vagy a kivárás a jobb stratégia. A szakértők várakozásai sokszor jó iránymutatást adhatnak, de nyilvánvalóan senki sem lehet biztos benne, hogy a lakásárak mennyivel és milyen irányba mozdulnak, hiszen számos olyan váratlan esemény, bejelentés lehet, ami a lakáspiacot drasztikusan felforgatja. Október 13-ánéppen ebben a témában mondja el a véleményét és a várakozásait arról, hogy vajon meddig tarthat még a lakáspiaci hegymenet.