Csaknem pormentes lesz az ALDI magyarországi logisztikai bázisa

Az országban működő ipari ingatlanok között egyedülálló az a megoldás, amit az ALDI alkalmazott az országos ügyviteli irodaépülete mellett található 53 ezer négyzetméteres logisztikai központban. Az erős belső forgalom miatti nagy szállópor-terhelés csökkentése céljából 24 porszűrőt szerel fel, 22-t a szárazáru, kettőt pedig a hűtőrészlegbe.

fotó: ALDI

A raktárbázisra érkeznek be az élelmiszer és nem-élelmiszer jellegű termékek az áruházlánc valamennyi beszállítójától, illetve innen indulnak naponta friss áruval a vállalat teherautói a hálózat 140 magyarországi üzletébe. Ez évente mintegy egymillió raklapnyi áru be- illetve kiszállítását jelenti, ami a raktáron belüli anyagmozgatással együtt évi mintegy négymillió raklapnyi áruforgalmat tesz ki.A raktárban három műszakban mintegy 400 dolgozó biztosítja az áruátvétel, az anyagmozgatás, az összekészítés és a kiszállítás gördülékenységét, egyúttal naponta 220 kamion gépkocsivezetője is itt tartózkodik a ki- és berakodás idejére. Mindez sok kapunyitással, illetve árumozgatással jár, elkerülhetetlen a szálló por képződés, hiszen az áru 80%-a hagyományos raklapon érkezik.

fotó: ALDI

Kapcsolódó cikkek: A Magyar Posta történetének harmadik legnagyobb értékű beruházására készül

A szálló por alapvetően három területen okoz problémát: egyrészt az itt dolgozók közérzetét zavarhatja, illetve belélegezhetik, ami hosszú távon veszélyes lehet az egészségükre, másrészt a raktári gépek, berendezések gyakoribb karbantartást, takarítást igényelhetnek, egyúttal csökkenhet az élettartamuk, harmadrészt az áru és a raktár tisztántartása, takarítása jelentős költséggel járhat. Hagyományosan a szálló por ellen gyakoribb száraz és nedves takarítással, illetve a dolgozók által használt védőmaszkokkal lehet küzdeni, ez viszont nem akadályozza meg az újabb szálló por képződést.Az új berendezések mintegy 370 000 m3 levegőt szűrnek meg a raktárban és összegyűjtik a szálló port, így lényegesen javítják a levegő minőségét.A légszűrők alkalmazásának köszönhetően mintegy 30%-kal csökkentek a takarítási költségek, de ugyanilyen fontos, hogy a munkatársak már az első napokban visszajelezték: lényegesen tisztább a levegő, jobb a közérzetük, így közel 550 dolgozó rendkívül tiszta levegőjű környezetben végezheti mindennapi munkáját, az ALDI pedig a logisztika területén Magyarországon egyedülállóan tiszta levegőjű munkahelyet biztosít dolgozói számára.