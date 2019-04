Digitális boom előtt áll az építőipar

A BIM az építőipari folyamatok és módszertanok új megközelítése: megkönnyíti a tervezés-kivitelezés folyamatát, segítségével magasabb minőségű műszaki dokumentáció készíthető, csökkenthetők a tervezési hibák és potenciális extra költségek. A 3D nyomtatásra, az automatizálásra és a mesterséges intelligenciára építő technológiák a közeljövőben egyre inkább teret hódítanak az építőiparban is. A jövő építési helyszíne, építkezése pedig modern, intelligens és egymással digitálisan összekapcsolt technológiákon, felhő alapú infrastruktúrákon alapul.A szakvásáron 614 ezer négyzetméteren 55 országból több mint 3500 szakmai kiállító mutatkozott be, és több mint 600 ezer szakmai látogató volt kíváncsi a legfrissebb innovációkra.

Kihívások az építőiparban

Részletekért kattints ide

Az építőipar ágazata jelenleg a maximumához közel teljesít, a nagyobb teljesítmény legnagyobb akadálya a jelenlegi szervezettség mellett a szakmunkások és most már a segédmunkások hiánya - mondta el. A szakember szerint egyre nagyobb problémát jelentenek a generálkivitelezők által vállalt szűk vállalási határidők. Gyakori, hogy a munka megnyerése érdekében olyan határidőket vállalnak, amelyek a mai munkaerőhiányos helyzetben teljesíthetetlenek, nem is beszélve a technológiai idők betartásáról. Többek között ennek a következménye, hogy egyre több beruházás csúszik.Kismértékben bár, de fékezi a növekedést az építőanyagárak és a munkadíjak emelkedése. Az áremelkedés egyik oka az alapanyagárak emelkedése, valamint a kereslet erősödése. Az áremelkedés ütembe azonban már most egyre lassul, az év végére pedig várhatóan megáll - tette hozzá a szakértő.