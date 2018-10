Egy jól szigetelt ingatlannál akár dupla annyi is lehet a bérleti díj

Mester Nándor vezető elemző Otthontérkép Csoport Több mint 20 éve rendszeresen publikál ingatlanos témájú cikkeket, összeállításokat, interjúkat, szakértői anyagokat a magyar gazdasági sajtó különböző termékeiben. (Világgazdaság, Manager Magazin, HVG, KKV Szakmai... Tovább »

Új trend: raktárban iroda

Magyarországon jelenleg kb. 2,1 millió négyzetmétert tesz ki a bérbeadási céllal, jellemzően 2000 után épített modern és energiahatékonysági szempontból is korszerű ipari ingatlanállomány, az úgynevezett régi ipariépület-állomány méretét nagyon nehéz megbecsülni, de vélhetően 4 millió négyzetméter, vagyis kétszer annyi, mint a modern épületek alapterülete."Az ipari ingatlanoknak elsősorban jövedelemtermelő funkciója van, amelyben meghatározó szerepet tölt be az ingatlan energiahatékonysága, hiszen nem mindegy, hogy az ipari épületek bérlői vagy tulajdonosai a megtermelt jövedelem mekkora hányadát kénytelenek fűtésre vagy hűtésre fordítani" - mondta"A bérleti díjak emelkedésének dinamikája 2018 első felében tovább nőtt. A modern, kitűnő helyen lévő, korszerű műszaki színvonalú, irodákat és szolgáltató egységeket is magába foglaló logisztikai ingatlan kínálati bérleti díja már jellemzően 4,3-4,5 euro/m², az átlagos regisztrált bérleti díj pedig 4 euro/m²" - mondtaEzzel szemben a régi ipari ingatlanok bérleti díja - lokációtól, állapottól, mérettől és műszaki lehetőségektől függően - akár fele vagy negyede is lehet egy korszerű, energiahatékony ipari épület bérleti díjának, mivel ezen ingatlanok drámaian rossz energiahatékonysági jellemzői miatt, a magasabb fűtési-hűtési költségek a bérlő számára többletüzemeltetési költséget jelentenek.A magas belvárosi irodabérleti díjak miatt egy új trend van kialakulóban, egyre több vállalkozás hagy fel a külön belvárosi irodaközponttal és dönt úgy, hogy irodáját a raktáron belül alakítja ki. Ez főleg a kisebb és közepes vállalatokra jellemző, amelyek még akkor is élnek ezzel a lehetőséggel, ha a munkatársak egy részének többletutazást jelent a belső kerületek helyett a külvárosba vagy az agglomerációba kijutni.