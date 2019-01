Ilyen bérleti díjak mellett már komoly feszültségre lehet számítani az ingatlanpiacon

A budapesti és a Budapest környéki agglomeráció spekulatív ipari ingatlanállománya jelenleg 2 177 880 négyzetméter,

a teljes logisztikai terület mindössze 2,4 százaléka áll üresen,

a teljes bérlői kereslet 105 070 négyzetmétert tett ki 2018 utolsó hónapjaiban (2018-ban így ez összesen 378 ezer négyzetméter volt),

az új átadás 120 ezer négyzetmétert tett ki a tavalyi évben, hat ingatlan felépülésével

a kereslet 44,1 százalékát szerződés hosszabbítások tették ki 2018 végén, egész évben ez az arány 55 százalék volt,

a nettó abszorpció 116 ezer négyzetmétert tett ki 2018 negyedik negyedévében, 153 ezret egész évben.

Korábban már írtunk róla, hogy 2018 végén újabb rekord dőlt meg a budapesti ipari ingatlanok piacán. Az üresedési ráta a közel 100 négyzetméteres új átadások mellett is alacsonyabb az eddiginél. 2018-ban, illetve az év utolsó negyedévében ezek voltak a legfontosabb számok az ipari ingatlanoknál:A nem bérbeadásra, hanem saját használatra épített ingatlanoknál 4,75 euró (1510 forint), míg a meglévő állománynál 4,25 (1350 forint) eurós négyzetméterenkénti havi díjak voltak jellemzőek 2018 utolsó negyedévében.

Forrás: Cushman & Wakefield

A kivitelezési költségek tekintetében ma már a telekár nélkül is elértük az 500 eurót négyzetméterenként, így, ha nem akarunk jelentős hozamcsökkenést, akkor fel kell mennünk a 4,75-5 eurós bérleti díjak szintjéig, ami viszont feszültséget okoz a piacon. A bérlők közti árverseny a kihasználtság javítását ösztönzi, de végső soron a bérleti díjak emelkedése így is elkerülhetetlen. Az intenzívebb területkihasználást viszont a robotizáció és a technológia fejlődése is segíti, a következő 5-10 évben teljesen megváltoznak az igények.

Mi várható 2019-ben és azután?

