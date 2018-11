Ilyen hozamokra számíthatunk a hazai ingatlanpiacon

Az erősödő piaci yieldek, amelyek a hozamok csökkenését mutatják, átlagosan 6-7 százalék körül állnak, a logisztikai területek/ipari eszközök 7-9 százalékon, az "A" kategóriás irodák pedig 6 százalék körül teljesítenek. A hozamok azonban még így is jobbak, mint banki befektetés esetén, ezért az M7 szerint továbbra is lesz kereslet ebben a szegmensben, a tulajdonosok pedig tovább tartják pozícióikat, így a "long term hold" időszaka várható.A cég idén Magyarországon három ingatlant értékesített: Budapesten a XIII. kerületi 4160 négyzetméter GLA alapterületű Innovations Parkban húsz százalékkal 100 százalékra növelte a bérlő-kihasználtságot, majd egy nagy nemzetközi befektető vásárlási ajánlatát fogadta el. Emellett a négy egri ipari ingatlana közül kettő is gazdára talált, egy 7500 és egy 4000 négyzetméter GLA alapterületű, több csarnokot is magába foglaló terület. Az összes, 2018 során értékesített ingatlan több mint 4 milliárd forintra rúgó volumene meghaladja a teljes portfólió 10 százalékát. Az M7 2016-ban jelent meg Magyarországon, ma már mintegy 34 milliárd forint értékű portfóliójában jelenleg körülbelül 210 ezer négyzetméter bérbe adható területet kezel.