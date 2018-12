Megvan a big box sírásója?

Mi a baj az ingyenes kiszállítással?

Jelenleg az emberek évente átlagosan 12 alkalommal vásárolnak az interneten, az éves átlagos költés pedig mintegy 130 ezer forint. Mennyire vagyunk lemaradva a térség más országaihoz képest? Elegendő, ha a nagyjából azonos lélekszámú Csehországot nézzük, ott a költés egy vásárlóra vetítve meghaladja a 230 ezer forintnak megfelelő cseh koronát, miközben a rendelésszám is magasabb a magyar átlagnál. A forgalomban a legnagyobb súlyt továbbra is a műszaki szektor képviseli, mindez a korábban visszatartott vagy többéves életciklussal rendelkező, jellemzően nagy értékű termékek vásárlásával magyarázható.

Átalakul a kínálati oldal

A csúcs közelében vagyunk, a kérdés csak az, hogy lehet-e még feljebb kúszni (átadásokban biztosan) vagy meddig lehet ezen a szinten, ellaposítva azokat a grafikonokat, fent maradni. A világszintű kockázatok ugyan mindig Damoklész kardjaként lebegnek az olyan konjunktúrában lévő nyitott gazdaságok nyaka felett, mint a magyar, de amíg nincs gond, szárnyalni fogunk tovább. Az aktuális piaci helyzetet a Portfolio Ingatlanmagazin legújabb számában elemeztük, ami a Portfolio könyvesboltban és a nagyobb újságárusoknál érhető el.

Egy nagy értékű háztartási gépnél még rendben van - már-már kötelező is - az ingyenes kiszállítás, de a kis értékű, apró termékeknél kész ráfizetés a kereskedőnek és a logisztikai üzemeltetőknek vagy a futárcégnek egyaránt. A vásárlók lassan leszoknak az átadópontokról (hiába növekszik ezek száma országszerte), legfeljebb azok veszik igénybe, akiknek útba esik, vagy jobban tervezhetőnek tartják az átvétel időpontját - fogalmaztak a GKI Digital és az Árukereső.hu kutatását végzők. Összegzésükből kiderült, hogy a tavalyi mintegy 30 millió online vásárlás 69 százalékát vitték ki külső logisztikai cégek, a kézbesítés pedig az esetek többségében a vevőknek ingyen volt.A hazai webáruházak több mint kétharmadának nőtt a forgalma tavaly, és csak 6 százalékuk számolt be forgalomcsökkenésről. A vásárlók aránya 100 látogatóból átlagosan 1,37 százalékos. A legelterjedtebb fizetési mód továbbra is az utánvét, az e-kereskedők négyötöde biztosít ilyen lehetőséget; 53 százalékuknál már bankkártyával is lehet fizetni. Idén is jól megy a szektornak, az első fél évben a forgalom megközelítette a 180 milliárd forintot, ez 17 százalékkal, csaknem 25 milliárd forinttal haladta meg a tavalyi, azonos időszakban mért adatot.A szakemberek megkongatták a vészharangot: szerintük fenntarthatatlan pályára állt az ingyenes kiszállítás rendszere, mert a vevők magas szolgáltatási színvonalat várnak el, de továbbra sem hajlandók fizetni a kiszállításért. A webáruházakat magukhoz láncolni akaró logisztikai szereplők viszont bővítették az általuk kínált megoldásokat, és a minőségre fókuszálva értéknövelt szolgáltatásaikkal meneteltek előre. Bevezették az úgynevezett időablakos kiszállítást, már a helyszínen is lehet bankkártyával fizetni, megadják a futár mobilját, és online módosíthatjuk a címet is. Ez mind pénzbe kerül, és az e-kereskedők közvetve kénytelenek beépíteni áraikba ezt a pluszköltséget.Mindez hogyan rendezi át a logisztikai ingatlanpiac kínálati oldalát? Úgy, hogy jobban elválik a mamut gyártók, speciális üzemek vagy nagykereskedők keresletét kielégítő big box, valamint a kisebb térfogatú, gyorsan pörgő fogyasztási cikkek raktározását és elosztását végző központok piaca. Nem tűnik el a big box, csak egy része átalakul. Már a közeljövő is sokkal rugalmasabb térelosztást hoz ezekben, és még nagyobb szerepe lesz a folyamatosan fejlesztett raktártechnikának, beleértve a takarékos üzemelést segítő informatikai megoldásokat.A big boxok egy részét maguk a tőkeerős szállítmányozási cégek építik, és amit lehet, automatizálnak bennük, csökkentve ezzel saját költségeiket és a megrendelők raktározási igényeit. Ilyet húzott fel idén a Budapest Airport területén a DHL Express. A nemzetközi expressz szállítócég 13 ezer négyzetméteres egységet használhat, ennek fele raktár, a másik fele iroda és úgynevezett munkaterület. Természetesen ultramodern a raktártechnika az egész központban, és a kapacitás is sokkal nagyobb, így a cég futárai még korábban indulnak majd, és később érkeznek vissza az új telephelyre.Kinőtte korábbi raktárát a Phoenix Contact Magyarország, ezért úgy döntöttek, hogy új logisztikai központot hoznak létre. A Budaörsön, saját tervek alapján megvalósított, 1 millió eurós beruházás nyomán négyszer nagyobb lett az alapterület, a raktár-automatizálási rendszer és egyéb ergonómiai fejlesztések révén gyorsabb lett az áruátvétel és -feladás.A Penny Market Veszprémben nyitotta meg harmadik logisztikai központját, amely a nyugat-magyarországi üzleteket szolgálja ki, jelentősen növelve az eddigi kapacitást. A zöldmezős beruházásként 9 milliárd forintból létrejött komplexumban 26 500 négyzetméter áll rendelkezésre, a maximális kapacitás 15 ezer raklap.A lakossági forgalomra építő webáruházak a városok legszéle vagy az autópályák csomópontja helyett (itt van a legtöbb klasszikus big box) a városok belső körzeteiben kialakított raktárakat részesíthetik előnyben. Ezek sokkal könnyebben megközelíthetők a furgonokkal, és a futárcégek kerekezői is jobban örülnek neki. Itt ugyan kissé drágább a bérleti díj, mint általában a big boxokban, de ha jól szervezik az üzletet, jobban megéri, mintha távolabbról kellene kiszállítani az árukat.A hatékonyság az üzemeltetői oldalon is kötelező mantra lett. Nem csupán műszaki paraméterekről van szó, hanem szervezeti újításokról is. Ilyen az, amikor konszolidálódik a piac, vagyis összeolvadások és cégfelvásárlások útján tudnak olcsóbban működni. De ide tartozik az is, amikor egyetlen ernyő alá vonnak több egységet. Erre jó példa a Magyarországon a "B" szegmenst zászlajára tűző In-Management esete.Az Indotek Group tulajdonában álló társaság a nyár elején MetLog Logisztikai Központok néven kilenc telephelyen (Kecskemét, Szolnok, Székesfehérvár-Iszkaszentgyörgy, Szerencs, Celldömölk, Szekszárd, Győr, Szombathely, Miskolc-Mályi) 11 működő egységet vont egységes üzemeltetési koncepcióba. A hálózat összesen több mint 100 ezer négyzetméternyi hasznosítható bérterülettel rendelkezik. A lépést nyilvánvalóan alapos keresletfelmérés előzte meg, és ebből egyértelműen látták, hogy a fejlett logisztikai szolgáltatást igénylő cégek nem akarnak nagy tőkelekötést feltételező tranzakciókkal új központokat építeni, szívesen mennek régi, de korszerűsített bérelt ingatlanokba.Hiába választ ki egy bérlőjelölt neki megfelelőt a logisztikai ingatlanok kínálatából, és hiába üzemelteti azt hatékonyan egy profi cég, ha egy termelő vállalat nem képes tűpontos ellátási láncot kiépíteni, oda az egész energiája, és még a kereskedelmi eredményeit is leronthatja. Bármilyen ezzel kapcsolatos szakanyagot olvastunk, olyan érzésünk volt, hogy akár 10 vagy 15 évvel ezelőtt is olvashattuk volna ugyanezt. A trendek ugyanis csak nagyon kicsit változtak a jó, vagyis a hatékonyság irányába.