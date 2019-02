Mit hoz 2019 a logisztikai ingatlanok piacán?

Legfontosabb tényezők

Május 8-án kerül megrendezésre az FM & Office 2019 konferencia, ahol kiemelt témaként foglalkozunk a logisztikai ingatlanok jövőjével. A szakmai eseményen meghívott szakértők vitatják meg a piac jövőjével kapcsolatos legfontosabb kérdéseket és aktuális folyamatokat. ÁTTEKINTÉS

RÉSZLETES PROGRAM

ÁRAK

JELENTKEZÉS

alacsony üresedés

erős kereslet

növekvő bérleti díjak

strukturált kínálat

tovább bővülő e-kereskedelem

növekvő építési költségek

A növekedés átterjedt a kontinensre

A clear lease egy rövidebb és egyszerűbb szerződésformát jelent, melynek során pontosan tervezhetők a költségek a bérleti szerződés teljes ideje alatt. A bérleti díjak mellett az üzemeltetési költségekben is fixált díjak vannak, melyet az előző évek tapasztalatai alapján számolnak ki. Ezzel a módszerrel rengeteg idő és energia takarítható meg, ami végül a költségekben is megmutatkozik.

A clear lease egy rövidebb és egyszerűbb szerződésformát jelent, melynek során pontosan tervezhetők a költségek a bérleti szerződés teljes ideje alatt. A bérleti díjak mellett az üzemeltetési költségekben is fixált díjak vannak, melyet az előző évek tapasztalatai alapján számolnak ki. Ezzel a módszerrel rengeteg idő és energia takarítható meg, ami végül a költségekben is megmutatkozik.

2019 elején egyre több aggály merült fel a tőkepiac változékonyságát, illetve az USA és Kína közötti kereskedelmi feszültségeknek, valamint a Brexitnek a globális GDP-re gyakorolt esetleges hatását illetően. Annak ellenére, hogy a logisztikai ingatlanpiac a 2018-as évet erősen zárta, a növekvő aggályok az év elején ismét elkerülhetetlenül vezetnek a kérdéshez: mit várhatunk 2019-ben?Az európai logisztikai ingatlanpiacok jelentős lendületet vettek 2018-ban, ami a további bővülés esélyét vetíti előre 2019-re is. Európa egészét tekintve a nettó tényleges bérleti díjak mintegy 4,5 százalékkal nőttek 2018-ban, és hasonló fellendülésre számíthatunk 2019-ben is.Jelenleg egyszerre több tényező is erősíti a piac működését és a fundamentumok is erősek:3-5 évvel ezelőtt még az Egyesült Királyság volt a logisztikai ingatlanok motorja, de a tavalyi évre ez megváltozott és Európa számos térségében beindult a növekedés. Az ellátási lánc optimalizálásában a legfontosabb a fogyasztóhoz való közelség lett, felértékelődött a gyors kiszolgálás, főként az e-kereskedelem térnyerésének köszönhetően."A hazai piacon 2019-ben is erős maradhat a kereslet, a most épülő 100-150 ezer négyzetméternyi terület nagy része spekulatív fejlesztés, ami szintén a piacba vetett bizalom jele" - mondta el Kemenes László MRICS, a Prologis magyarországi ügyvezetője.A stabil és bővülő piacnak is köszönhető, hogy egyre nagyobb szerepet kaphat a hatékonyság, ami az energetikai hatékonyságban a fűtési költségek vagy a villamosenergia-felhasználás során jelenik meg, ugyanakkor a szerződéskötések során is olyan új formákat hív életre, mint a clear lease.

Forrás: Prologis